Nguyên nhân khiến nữ công nhân bị sát hại dã man trong khu công nghiệp

Xã hội 21/04/2023 20:33

Chiều 21/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của đơn vị đã bắt giữ Lê Văn Thảo (SN 1975; trú ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), hung thủ sát hại nữ công nhân vào đêm 20/4.

Theo thông tin từ báo Gia Đình và Xã hội, vào chiều ngày 21/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Lê Văn Thảo (48 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Giết người". Thảo là nghi phạm đã sát hại chị N.T.H. (33 tuổi), công nhân khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn (thuộc địa phận TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Bước đầu, cảnh sát xác định nghi phạm và nạn nhân có quan hệ tình cảm, dù họ đều đã có gia đình riêng. Động cơ gây án của Thảo bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa 2 người.

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Nghi phạm Lê Văn Thảo - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 21h ngày 20/4, tại cổng Công ty TNHH Seojin thuộc khu vực lô J5, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn đã xảy ra vụ án mạng. Một phụ nữ bị đâm nhiều nhát và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được thông tin, công an đến khám nghiệm, điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác là chị N.T.H. (SN 1990, công nhân) còn nghi phạm gây án là Lê Văn Thảo.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Gia Đình và Xã hội

Trong quá trình quy bắt, đến chiều 21/4, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được Lê Văn Thảo tại Khu đô thị Ecopark, giáp ranh giữa huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

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