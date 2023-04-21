Một vụ lật thuyền đã xảy ra trên sông Lô 2 thuộc xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) khiến 3 người mất tích và 4 người may mắn thoát chết.
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Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 20/4, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vào lúc 14h30 cùng ngày, trên địa bàn thôn Tân Đức, xã Đạo Đức (huyện Vị Xuyên) xảy ra vụ lật thuyền trên sông Lô.
Theo cảnh sát, thời điểm lật thuyền, trên thuyền có 7 người (đều thường trú tại xã Đạo Đức, đi làm nương bằng thuyền qua sông), trong đó 4 người đã được đưa lên bờ an toàn, còn 3 người mất tích.
Theo thông tin từ báo Dân Việt, 4 người đã may mắn thoát nạn khi được cứu sống, còn 3 nạn nhân hiện vẫn mất tích gồm: N.V.T. (SN 1970), T.T.H. (SN 1985) và N.V.T. (SN 1982), cùng sống ở xã Đạo Đức.
Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Thông tin từ lực lượng chức năng tại hiện trường cho hay, đến 18h00 cùng ngày, nạn nhân N.V.T. (SN 1970) đã được tìm thấy.
Địa điểm xảy ra vụ việc là nơi người dân hai bên bờ vẫn thường xuyên sử dụng thuyền để qua lại làm nương dãy và vận chuyển hàng hóa nông sản. Hai bên bờ cách nhau khoảng hơn 100 mét và mực nước rất sâu nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo huyện Vị Xuyên đã huy động lực lượng và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường. Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích còn lại.