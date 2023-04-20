Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đang điều tra vụ vụ việc nữ sinh cấp 2 trên địa bàn bị đánh hội đồng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 20/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, đang điều tra vụ một nữ sinh cấp 2 trên địa bàn bị đánh hội đồng. Cụ thể, nữ sinh G.T.C. (14 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Xuân Nộn) bị nhóm học sinh của một trường cao đẳng (trên địa bàn huyện Đông Anh) đánh hội đồng. Vụ việc khiến C. chấn thương, phù nề vùng mặt và phải nhập viện điều trị.

Ngay sau vụ việc, công an huyện đã vào cuộc điều tra. Đồng thời, lãnh đạo UBND huyện Đông Anh cũng chỉ đạo phải làm rõ vụ việc. Nữ sinh bị đánh hội đồng - Ảnh: Báo Dân Trí Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 26/3, ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi - Trưởng phòng GD&ĐT TP Tuy Hòa xác nhận, có xảy ra vụ việc một nữ sinh lớp 8 Trường THCS Trần Phú bị bạn học đánh và quay lại clip trên địa bàn thành phố.

Vào chiều 23/3, sau khi kết thúc tiết 3 của buổi học, em Trần Mỹ T. (học sinh lớp 8A, Trường THCS Trần Phú) có hẹn em Trương Hoài Thảo Y. (học sinh lớp 8C, cùng trường T.) ra khu vực Bia Chiến công xã Hòa Kiến (sau lưng trường Mầm Non Công lập Hòa Kiến, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) để nói chuyện. Nói chuyện khoảng 10-15 phút thì em T. lao vào đánh em Y. Lúc này, em Nguyễn Kiều Tr. và em Lê Kiều Diễm N. (cùng học lớp 7C, Trường THCS Trần Phú) đã quay lại clip. Nữ sinh lớp 8 bị bạn học đánh vào chiều 23/3 - Ảnh: Báo Lao Động Đến sáng 24/3, em N. gửi clip quay được cho thầy Trương Hoài Phong – Giáo viên Tổng phụ trách Đội. Sau đó, thầy Phong đã trình bày sự việc lên nhà trường. Cũng trong chiều 24/3, nhà trường nhận được thông tin em Y. nhập viện. Sáng 25.3, phía nhà trường đã đến bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe của em Y. Sáng 26/3,chị Nguyễn Thị Thảo Nhiên (mẹ của em Trương Hoài Thảo Y.) cho hay, sau khi bị bạn đánh, cháu Y. có triệu chứng đau đầu nên gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra tình hình sức khỏe. Theo chị Nhiên, trước đó, cháu Y. và bạn có lời qua tiếng lại nhưng chỉ dừng lại ở đó. Lần này bạn lại hẹn cháu ra để nói chuyện nhưng không ngờ cháu lại bị bạn đánh.

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