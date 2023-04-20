'Mất trắng' gần 15 tỷ đồng sau cuộc gọi video với người tự xưng Cục trưởng Bộ Công an

Xã hội 20/04/2023 11:39

Một người đàn ông ở TP.HCM liên tiếp nhận cuộc gọi có hình ảnh với những người tự xưng cán bộ công an, thiếu tướng Bộ Công an. Khi làm theo hướng dẫn của những đối tượng này, ông mất gần 15 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VTV News, Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ việc một người đàn ông trình báo bị mất gần 15 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi video của người xưng là “Cục trưởng" Bộ Công an.

Theo trình bày của ông L. (sinh năm 1952, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), sáng 17/4, ông nhận cuộc gọi và đầu dây bên kia xưng là cán bộ công an. Người này nói ông L. dính tới đường dây tội phạm và Công an có lệnh bắt giam ông. Ông L. thanh minh thì cán bộ công an gọi video call để nói chuyện. Ông L. nhìn thấy cán bộ công an cùng lệnh bắt giam mình nên hoảng sợ. 

'Mất trắng' gần 15 tỷ đồng sau cuộc gọi video với người tự xưng Cục trưởng Bộ Công an - Ảnh 1
Người đàn ông bị lừa 15 tỷ đồng sau cuộc gọi video với "Cục trưởng" Bộ Công an - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đó, "cán bộ công an" nối máy với “lãnh đạo Bộ Công an” để làm việc với ông L. Ít phút sau, ông L. nhận được điện thoại với đầu số 034… xưng là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. "Cục trưởng" cũng gọi video call và nói ông L. dính vào vụ án cần xác minh tài khoản đang sở hữu ở ngân hàng, yêu cầu ông phải kê khai, chuyển tiền để điều tra. Nếu ông L. không liên quan, công an sẽ trả lại.

Ông L. ra ngân hàng chuyển 6 tỷ đồng vào số tài khoản mà “cục trưởng” cung cấp. Ngay khi ông L. chuyển tiền, “cục trưởng” gọi lại nói ông L. phải đi mua điện thoại, sim mới rồi đăng ký với ngân hàng, đồng thời hướng dẫn ông cài app “Cổng thông tin điện tử Bộ Công an” để khai báo họ tên, chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP…

Theo thông tin từ Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 18/4, ông L. nhận được điện thoại của "Cục trưởng" yêu cầu ra ngân hàng chuyển tiền để kiểm tra. Ông L. tiếp tục chuyển thêm hơn 8 tỷ đồng vào tài khoản của "Cục trưởng" cung cấp. Nhưng lần này đợi mãi không thấy "Cục trưởng" gọi lại và trả tiền nên ông L. nghi ngờ và đi hỏi người thân.

Ông L. cùng người thân tới ngân hàng kiểm tra thì phát hiện tổng số tiền trong tài khoản gần 15 tỷ đồng của ông L. đã được chuyển tới 4 tài khoản ngân hàng khác nhau. Lúc này nạn nhân mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan Công an.

Hiệu trưởng ở Hà Tĩnh bị lừa gần 1 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi giả mạo công an

Hiệu trưởng ở Hà Tĩnh bị lừa gần 1 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi giả mạo công an

Vào ngày 29/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra nhóm đối tượng giả mạo cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn.

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