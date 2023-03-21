Công an vào cuộc vụ Hoàng Hường gọi người cho thuê hoa là 'ăn xin', mèn mén là cám lợn

Theo phản ánh, trên mạng xã hội, bà Hoàng Hường đã gọi người kinh doanh dịch vụ ở dốc Thẩm Mã là "những người làm ăn xin" và nói món mèn mén của bà con địa phương là cám lợn, là món ăn giải nghiệp.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, công dân T.T.M (trú tại xóm Chúng Pả A, xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, Hà Giang) đã làm đơn kiến nghị gửi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang (Sở VHTTDL Hà Giang) phản ánh về việc bà Hoàng Thị Hường khi livestream đã có những lời nói xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự với những người dân bán hàng và làm dịch vụ cho du khách thuê chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã ở Hà Giang.

Về việc này, sáng 21/3, một lãnh đạo Sở VHTTDL Hà Giang cho biết, sau khi nhận được đơn kiến nghị, xem xét nội dung đơn kiến nghị và thông tin dữ liệu hình ảnh công dân cung cấp, Sở VHTTDL đã chuyển đơn sang Công an tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. "Hiện giờ phải chờ phía công an tiến hành điều tra, xác minh cụ thể", vị này nói.

Ngoài ra, đại diện Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã nhận được phiếu chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang liên quan đến vụ việc trên và đang tiến hành điều tra, xác minh để xử lý.

Theo vị này, có 2 tình huống xảy ra, nếu hành vi của bà Hoàng Hường được thực hiện ở Hà Giang thì Công an tỉnh này sẽ xử lý. Trường hợp còn lại, nếu hành vi của bà Hoàng Hường thực hiện ở TP.Hà Nội thì lực lượng chức năng của Hà Nội sẽ xử lý.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trong buổi livestream ngày 6/2/2023 trên nền tảng mạng xã hội TikTok, bà Hoàng Hường đã có những lời nói xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự những người dân, đứa trẻ bán hàng và làm dịch vụ cho du khách thuê hoa chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã. Cụ thể, bà Hoàng Hường gọi họ là "những người ăn xin".

Vào tháng 11/2022, bà Hoàng Hường từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi gọi món mèn mén của người dân Hà Giang là "cám lợn" với thái độ cười cợt. Ngay sau đó, hàng nghìn bình luận đã phản ứng gay gắt với phát ngôn này của bà Hoàng Hường.