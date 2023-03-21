Công an vào cuộc vụ Hoàng Hường gọi người cho thuê hoa là 'ăn xin', mèn mén là cám lợn

Xã hội 21/03/2023 17:10

Mới đây, công dân T.T.M (trú tại xóm Chúng Pả A, xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, Hà Giang) đã làm đơn kiến nghị phản ánh Bà Hoàng Hường đã gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã (Hà Giang) là "những người ăn xin" và gọi mèn mén là cám lợn, món ăn giải nghiệp.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, công dân T.T.M (trú tại xóm Chúng Pả A, xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, Hà Giang) đã làm đơn kiến nghị gửi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang (Sở VHTTDL Hà Giang) phản ánh về việc bà Hoàng Thị Hường khi livestream đã có những lời nói xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự với những người dân bán hàng và làm dịch vụ cho du khách thuê chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã ở Hà Giang.

Theo phản ánh, trên mạng xã hội, bà Hoàng Hường đã gọi người kinh doanh dịch vụ ở dốc Thẩm Mã là "những người làm ăn xin" và nói món mèn mén của bà con địa phương là cám lợn, là món ăn giải nghiệp.

 

Công an vào cuộc vụ Hoàng Hường gọi người cho thuê hoa là 'ăn xin', mèn mén là cám lợn - Ảnh 1
Bà Hoàng Hường (bên phải ảnh) gọi món ăn mèn mén là "cám lợn" - Ảnh: Báo Dân Việt

Về việc này, sáng 21/3,  một lãnh đạo Sở VHTTDL Hà Giang cho biết,  sau khi nhận được đơn kiến nghị, xem xét nội dung đơn kiến nghị và thông tin dữ liệu hình ảnh công dân cung cấp, Sở VHTTDL đã chuyển đơn sang Công an tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. "Hiện giờ phải chờ phía công an tiến hành điều tra, xác minh cụ thể", vị này nói.

Ngoài ra, đại diện Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã nhận được phiếu chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang liên quan đến vụ việc trên và đang tiến hành điều tra, xác minh để xử lý.

Theo vị này, có 2 tình huống xảy ra, nếu hành vi của bà Hoàng Hường được thực hiện ở Hà Giang thì Công an tỉnh này sẽ xử lý. Trường hợp còn lại, nếu hành vi của bà Hoàng Hường thực hiện ở TP.Hà Nội thì lực lượng chức năng của Hà Nội sẽ xử lý.

 

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trong buổi livestream ngày 6/2/2023 trên nền tảng mạng xã hội TikTok, bà Hoàng Hường đã có những lời nói xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự những người dân, đứa trẻ bán hàng và làm dịch vụ cho du khách thuê hoa chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã. Cụ thể, bà Hoàng Hường gọi họ là "những người ăn xin".

Vào tháng 11/2022, bà Hoàng Hường từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi gọi món mèn mén của người dân Hà Giang là "cám lợn" với thái độ cười cợt. Ngay sau đó, hàng nghìn bình luận đã phản ứng gay gắt với phát ngôn này của bà Hoàng Hường.

Lời khai gây phẫn nộ của nam thanh niên khống chế bạn gái cũ ngay trong đêm

Lời khai gây phẫn nộ của nam thanh niên khống chế bạn gái cũ ngay trong đêm

Người đàn ông đòi quay lại không được nên đột nhập vào nhà, khống chế, cưỡng hiếp nạn nhân 3 lần rồi còn đòi tiền trước khi bị công an dùng hơi cay để bắt giữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bà Hoàng Hường tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 2 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?