NÓNG: Nghiêm cấm cho học sinh tiểu học đi trải nghiệm ngoài TP.HCM

Các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải đảm bảo tính thiết thực, gắn với những mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng công tác an toàn, hiệu quả trong quá trình tổ chức; hạn chế tổ chức toàn trường, nhiều khối hoặc quá đông học sinh trong cùng một thời điểm.

Đối với các hoạt động giáo dục thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt. Đối với khối giáo dục mầm non thực hiện theo văn bản số 5340 tháng 12 năm 2022 của Sở GD-ĐT về hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động giáo dục trải nghiệm ngoài nhà trường đối với cơ sở giáo dục mầm non.