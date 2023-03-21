NÓNG: Nghiêm cấm cho học sinh tiểu học đi trải nghiệm ngoài TP.HCM

Xã hội 21/03/2023 13:11

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các trường không tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài thành phố.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 20/3, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản gửi các đơn vị giáo dục toàn TP về việc thực hiện rà soát chấn chỉnh hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM.

Cụ thể, theo Sở GD-ĐT TP, căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp tại các cơ sở giáo dục hiện nay. Đối với hoạt động ngoài giờ chính khóa, Sở GD-ĐT TP đề nghị thủ trưởng các đơn vị rà soát, triển khai thực hiện các nội dung theo quy định của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP về tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh, sinh viên.

Các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải đảm bảo tính thiết thực, gắn với những mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng công tác an toàn, hiệu quả trong quá trình tổ chức; hạn chế tổ chức toàn trường, nhiều khối hoặc quá đông học sinh trong cùng một thời điểm.

Đối với các hoạt động giáo dục thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt. Đối với khối giáo dục mầm non thực hiện theo văn bản số 5340 tháng 12 năm 2022 của Sở GD-ĐT về hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động giáo dục trải nghiệm ngoài nhà trường đối với cơ sở giáo dục mầm non.

Đặc biệt, đối với khối tiểu học: Thực hiện theo văn bản số 3446 về hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học trong Chương trình GDPT 2018; trong quá trình tổ chức, cần đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia và không tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh ra khỏi TP HCM.

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Học sinh TP.HCM trong tiết học tập trải nghiệm tại Thảo cầm viên - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ở bậc trung học, sở yêu cầu các trường đổi mới nội dung chủ đề phù hợp với xã hội như nghề tương lai trong cách mạng 4.0, giao tiếp mạng xã hội, văn hóa giao thông, văn hóa gia đình…

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nhắc nhở các trường việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, tiết học ngoài trường được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai. 

Do đó, khi tổ chức học tập trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường, các trường phải xây dựng phương án học tập tương đương cho học sinh (nếu các em không tham gia được) để các em học tập ở trường hoặc tại nhà.

Bên cạnh đó, sở cũng yêu cầu các trường không tổ chức những hoạt động phối hợp học tập trải nghiệm và du lịch trong thời gian ngắn, hoạt động học tập được tổ chức chưa đủ và đúng, không đảm bảo được chuẩn kiến thức kỹ năng cơ bản dành cho học sinh trong từng môn học. Không sử dụng nội dung chuẩn kiến thức kỹ năng của khối lớp này triển khai thành hoạt động trải nghiệm chủ yếu của khối lớp khác.

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