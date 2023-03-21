Cháy tại công ty bánh kẹo One One Miền Trung, khói bốc cao hàng trăm mét

Lửa lớn bất ngờ bùng phát và cháy dữ dội ở Công ty Cổ phần One One miền Trung ở Thừa Thiên Huế vào đầu giờ sáng nay (21/3).

Ông Phan Công Mẫn - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại một công ty đóng trên địa bàn

Theo đó, khoảng 7h sáng nay (21/3), một đám cháy bùng lên ở Công ty Cổ phần One One miền Trung (địa chỉ Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng cô, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Cột khói bốc cao cả trăm mét tại Công ty cổ phần One-One miền Trung

Được biết, đám cháy xuất phát từ bên trong một khu xưởng của Công ty cổ phần One-One miền Trung sau đó nhanh chóng lan rộng, đám cháy rất lớn, cột khói bốc cao cả trăm mét. Hiện đám cháy vẫn chưa được khống chế, dập tắt.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường vụ cháy.

"Được tin, tôi đã chỉ đạo ngay phó chủ tịch huyện và các cán bộ xã ở đó đến hiện trường để hỗ trợ công ty và lực lượng chức năng chữa cháy, giảm thiểu thiệt hại", ông Mẫn thông tin.

Lực lượng chức năng đang tích cực, khẩn trương khống chế đám cháy

Công ty cổ phần One-One miền Trung thuộc Công ty cổ phần thực phẩm OneOne Việt Nam được thành lập vào năm 2007, kinh doanh thực phẩm với các ngành như bánh gạo và nông sản…

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