Thót tim giải cứu một phụ nữ bị bắt làm con tin trong đêm ở Bình Dương

Xã hội 21/03/2023 09:44

Vào 23h30 ngày 20/3, lực lượng chức năng mới tiếp cận và vào bên trong ki-ốt bên đường D12 (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) giải cứu thành công nữ nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào lúc 23h30 đêm 20/3, lực lượng chức năng mới tiếp cận và vào bên trong ki-ốt bên đường D12 (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) giải cứu thành công nữ nạn nhân.

Cụ thể, tối cùng ngày, một người đàn ông có mâu thuẫn tình cảm với phụ nữ nói trên. Đối tượng này sau đó đã dùng hung khí khống chế người phụ nữ và cố thủ bên trong ki-ốt.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo với cơ quan chức năng. Lực lượng Cảnh sát giao thông, hình sự, phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), dân phòng… được điều động đến hiện trường.

Thót tim giải cứu một phụ nữ bị bắt làm con tin trong đêm ở Bình Dương - Ảnh 1
Hiện trường được phong tỏa - Ảnh: Báo Tiền Phong
Thót tim giải cứu một phụ nữ bị bắt làm con tin trong đêm ở Bình Dương - Ảnh 2
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để giải cứu người phụ nữ - Ảnh: VOV
Thót tim giải cứu một phụ nữ bị bắt làm con tin trong đêm ở Bình Dương - Ảnh 3
Cơ quan chức năng dùng các biện pháp tuyên truyền, vận động đối tượng bình tĩnh, tránh gây thương tích cho nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong
Thót tim giải cứu một phụ nữ bị bắt làm con tin trong đêm ở Bình Dương - Ảnh 4
Người phụ nữ bị bắt làm con tin được giải cứu trong đêm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VOV, công an đã tiến hành phong tỏa một đoạn đường D12, đồng thời dùng các biện pháp tuyên truyền, vận động đối tượng bình tĩnh, tránh gây thương tích cho nạn nhân. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn cố thủ bên trong và nhiều lần đe dọa sẽ giết nạn nhân. Cơ quan chức năng đã huy động một xe cấp cứu đến hiện trường nhằm phòng tránh tình huống xấu có thể xảy ra.

 

Sau nhiều giờ nỗ lực nhưng không thuyết phục được đối tượng, lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lựa chọn thời điểm phù hợp, đột nhập vào bên trong ki-ốt giải cứu thành công người phụ nữ.

Cả nghi phạm và nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

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