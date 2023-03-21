Nghi án ở Hà Tĩnh: Chồng đánh vợ tử vong rồi chở xác về quê nói 'bị tai nạn lao động'

Xã hội 21/03/2023 07:10

Khi làm việc với cơ quan điều tra, Lê Anh Sơn khai nhận cả hai vợ chồng đang làm công nhân tại một công trình ở tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đang phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra, làm rõ cái chết của chị N.T.Th. (32 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, Can Lộc) - theo SK&ĐS.

Cụ thể, vụ nghi án chồng đánh vợ tử vong từ CAND: Ngày 20/3, tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Can Lộc điều tra, làm rõ hành vi giết người đối với đối tượng Lê Anh Sơn (SN 1986, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) - chồng của chị N.T.Th.. 

Nghi án ở Hà Tĩnh: Chồng đánh vợ tử vong rồi chở xác về quê nói 'bị tai nạn lao động' - Ảnh 1
Để che đậy hành vi, nghi phạm báo gia đình vợ bị tai nạn lao động, hối thúc làm tang lễ. Gia đình nghi ngờ, nên đã trình báo cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng 20/3, Công an huyện Can Lộc nhận được đơn trình báo của gia đình chị N.T.Th. về việc nghi vấn chị này bị sát hại, thủ phạm là Lê Anh Sơn.

Rạng sáng cùng ngày, gia đình phát hiện Lê Anh Sơn chở vợ là chị Th. từ Quảng Trị về quê trong trạng thái chị này đã tử vong. Báo với gia đình, Sơn cho biết, chiều 19/3, trong lúc đang lao động tại một công trường xây dựng tại một huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Trị, chị Th. chẳng may bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong sau đó. Sơn đã chở thi thể vợ về quê ngay trong đêm và hối thúc gia đình lo hậu sự cho người xấu số.

Trước thông tin này, Công an huyện Can Lộc đã tiến hành làm việc với Lê Anh Sơn, đối tượng khai nhận: 2 vợ chồng đang làm công trường cho UBND xã ở tỉnh Quảng Trị. Quá trình làm việc, 2 vợ chồng có phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau. Khoảng 18h30 ngày 19/3, đối tượng Sơn có cãi nhau, đánh đập chị Th. khiến chị này bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Để che giấu hành vi phạm tội, Sơn đã chở chị Th. về nhà tại xã Phú Lộc trong đêm, báo là tai nạn lao động và gia đình làm lễ tang.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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