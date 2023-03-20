Danh tính cặp đôi điều khiển xe SH 'diễn xiếc' trên đèo Hải Vân

Xã hội 20/03/2023 16:49

Vào ngày 20/3, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã tìm ra đôi nam nữ điều khiển xe SH "làm xiếc" trên đèo Hải Vân và chiều cùng ngày, cơ quan Công an đang làm việc với đôi nam nữ này tại trụ sở Công an huyện Phú Lộc.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 20/3, theo nguồn tin từ Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), cơ quan này đã làm việc với đôi nam nữ điều khiển xe SH "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân mà Dân Việt thông tin.

Đôi nam nữ là Nguyễn Thế Anh (SN 1988, trú xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1999, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc). Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân là vợ chồng, trong đó Anh làm công nhân, Ngân làm nghề shipper).

 

Cơ quan công an xác định, phương tiện xe SH các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm có biển kiểm soát 75 K1 – 510.16, được đăng ký tại Công an huyện Phú Lộc. Chiếc xe này do Nguyễn Thị Kim Ngân đứng tên.

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Hai vợ chồng điều khiển xe SH "làm xiếc" trên đèo Hải Vân tại Công an huyện Phú Lộc vào chiều 20/3 - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo lời khai của đôi nam nữ này, thời điểm "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân là lúc hai vợ chồng cùng nhóm bạn đang trên đường đi tắm suối trở về. Do ngẫu hứng nên hai vợ chồng đã "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân. Trong lúc hai vợ chồng này "diễn xiếc" thì có một người bạn đi cùng nhóm quay lại clip và sau đó đưa lên mạng xã hội Facebook.

Ngoài ra, Công an huyện Phú Lộc, sau khi làm việc với đôi nam nữ, cơ quan này sẽ bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng xử lý theo quy định của pháp luật vì khu vực xảy ra vụ "diễn xiếc" thuộc địa phận quận Liên Chiểu.

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Đôi thanh niên nam nữ "diễn xiếc" bằng xe SH trên đèo Hải Vân gây bức xúc dư luận - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào chiều tối 19/3, mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video clip 30 giây ghi lại cảnh đôi nam nữ thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe SH "diễn xiếc" khi qua đoạn một đoạn cua nguy hiểm trên đèo Hải Vân.

 

Dựa vào hình ảnh từ video clip, nam thanh niên ngồi phía sau cô gái, chồm người tới phía trước cầm 2 tay lái để điều khiển xe máy nhãn hiệu SH. Chân trái của nam thanh niên để ở chỗ gác chân dành cho người ngồi sau, chân phải duỗi dài trên xe. Trong quá trình cặp đôi này "diễn xiếc", tay cô gái ôm vào mông nam thanh niên.

Trên đoạn cua nguy hiểm có nhiều phương tiện tham gia giao thông, cặp đôi nam nữ này còn "trình diễn" chạy xe thụt lùi khiến nhiều phương tiện phải tấp xe vào bên đường.

Xe SH trong video clip có màu trắng, biển kiểm soát được đăng ký tại Công an huyện Phú Lộc. Sau khi video clip đăng tải, rất nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ để xử lý đôi nam nữ.

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