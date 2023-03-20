Người đàn ông ở Quảng Nam để lại lá thư tuyệt mệnh nhảy cầu và nhờ cộng đồng mạng nhắn gửi cho người thân.
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Theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 20/3, người đi đường tá hỏa khi phát hiện bức thư tuyệt mệnh và nghi có người tự tử trên cầu Ái Nghĩa, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
“Gửi vợ yêu! Khi anh không còn nữa, mong em cố gắng làm lụng nuôi con… Hẹn em kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại” - trích nội dung trong lá thư tuyệt mệnh.
Kèm theo thư tuyệt mệnh là 2 CMND gồm: T.B.S. (43 tuổi, nam) và B.T.M.H. (38 tuổi, cùng trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Qua xác minh của cơ quan chức năng, ông S. chính là chủ nhân bức thư tuyệt mệnh nhưng không có chuyện ông này nhảy cầu.
Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay sau khi để lại thư cùng 2 CMND trên cầu, ông S. đã về nhà ngủ và khiến nhiều người nghĩ ông này nhảy cầu tự tử.
Theo quy định, đối với những sự việc tương tự, cơ quan công an sẽ triệu tập người liên quan đến làm rõ thông tin, nếu có đủ chứng cứ khẳng định hành vi tung tin giả, tin đồn nhảm, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, thì sẽ xử phạt hành chính người tung tin giả.