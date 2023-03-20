Ê kíp bác sĩ cùng chuyên gia đầu ngành là TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới và BS CKII Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam từ ngày 18/3 và khẩn trương xác định nguyên nhân dẫn tới vụ ngộ độc cho ít nhất 9 bệnh nhân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ Quảng Nam, bệnh viện đã cử các bác sĩ đầu ngành về chống độc, hồi sức hỏa tốc lên đường mang theo thuốc hiếm hỗ trợ cứu chữa người bệnh.

Các nạn nhân đầu tiên được ghi nhận vào ngày 16/3 gồm 5 người (3 nữ, 2 nam) ngụ tại xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Khai thác bệnh sử ghi nhận, cả 5 người cùng ăn món cá chép muối ủ chua ngày 15/3, sau ăn từ 12 giờ đến 24 giờ, tất cả đều có triệu chứng đau bụng, nôn ói, mệt, yếu dần tay chân. Sau 3 ngày điều trị, 1 bệnh nhân nữ 40 tuổi đã tử vong, 4 ca còn lại tình trạng hiện tại tạm ổn.

Một trường hợp khác là bệnh nhân nữ (37 tuổi) ngụ tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn. Bệnh nhân ăn cá chép muối ủ chua ngày 14/3. Sau 1 ngày, bệnh nhân nôn ói nhiều, yếu dần tay chân, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam. Đến ngày 16/3, bệnh nhân suy hô hấp, hiện phải thở máy. Chùm ca bệnh còn lại gồm 3 người trong cùng gia đình (3 nam, 1 nữ), ngụ tại xã Phước Kiên, huyện Phước Sơn. Ngày 16/3, cả gia đình ăn cá chép muối ủ chua, đến 17/3, nôn ói nhiều, mệt, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện có 2 bệnh nhân liệt tứ chi, suy hô hấp, phải thở máy, 2 bệnh nhân còn lại (1 bé trai 12 tuổi và 1 nữ 24 tuổi) mệt đừ, yếu nhẹ tứ chi, tự thở được.

Sau khi trực tiếp thăm khám bệnh nhân và làm việc với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam, các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy xác định có 3 chùm ca bệnh có đầy đủ các tiêu chuẩn về lâm sàng và dịch tễ của bệnh cảnh ngộ độc Botulinum do ăn cá chép muối ủ chua. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã đem theo 5 lọ thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) dùng giải ngộ độc tố Clostridium Botulinum. Đây là một loại thuốc rất hiếm. Ba bệnh nhân nặng (1 nữ, 2 nam) đang thở máy được chỉ định dùng ngay thuốc giải ngộ độc tố Clostridium Botulinum.

Các nạn nhân đều bị ngộ độc nặng sau khi ăn cá chép ủ chua - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (bìa trái) hỗ trợ điều trị bệnh nhân ngộ độc tại Quảng Nam - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, độc tố Botulinum là chất kịch độc, khi đi vào cơ thể sẽ gây tổn thương làm mất đi sự “chỉ huy” của các dây thần kinh, đặc biệt thần kinh vận động và khiến các cơ bị liệt. Do đó, điều quan trọng là bệnh nhân cần được chẩn đoán đúng, sớm và sử dụng thuốc kháng độc tố càng sớm càng tốt để rút ngắn thời gian bị liệt, tránh phải thở máy kéo dài gây biến chứng. Phần lớn sức cơ của bệnh nhân bị ngộ độc Botulinum cần thời gian phục hồi rất lâu.

Tối 18/3, kết quả xét nghiệm cấy mẫu cá muối ủ chua do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện đã xác định Clostridium Botulinum type E (+) đúng với chẩn đoán ban đầu của ê kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã gửi báo cáo cho Bộ Y tế về các trường hợp ngộ độc nói trên.