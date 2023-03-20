Giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy khách sạn ở Thừa Thiên – Huế

Xã hội 20/03/2023 06:39

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) kịp thời giải cứu 3 người bị mắc kẹt trong thang máy.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều ngày 19/3, thông tin Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) kịp thời giải cứu 3 người bị mắc kẹt trong thang máy.

Trước đó, Trung tâm Thông tin 114 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh TT-Huế nhận tin báo về sự cố thang máy xảy ra tại khách sạn B.S (đường Nguyễn Công Trứ, TP Huế) khiến 3 người mắc kẹt bên trong.

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy khách sạn ở Thừa Thiên – Huế - Ảnh 1
Lực lượng CNCH triển khai nhân lực, phương tiện ứng cứu những người mắc kẹt bên trong thang máy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đã điều động lực lượng nghiệp vụ cùng các phương tiện nhanh chóng đến hiện trường triển khai các biện pháp ứng cứu.

Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ liên lạc với các nạn nhân, đồng thời tìm phương án mở thang máy an toàn, nhanh nhất giải cứu người mắc kẹt.

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy khách sạn ở Thừa Thiên – Huế - Ảnh 2
Cả 3 người đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài an toàn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Sau gần 1 giờ đồng hồ giải cứu, cả 3 người đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài an toàn 

Đến khoảng 1 giờ 10 cùng ngày, cả 3 người đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài an toàn và trấn an tinh thần. Hiện nguyên nhân kẹt thang máy đang được các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

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