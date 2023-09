Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 19/3, Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện giờ các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20h tối 18/3, tại Km8+50 đường TL 433 Hoà Bình - Đà Bắc đã xuất viện, còn một nạn nhân điều trị tại Bệnh viện tỉnh Hòa Bình cũng đã hồi phục sức khỏe.

Trước đó, vào tối ngày 18/3, Công an huyện Đà Bắc nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông nên cử tổ công tác phối hợp với Công an xã và các đơn vị chức năng tới hiện trường. Tại đây, xe ô tô khách 46 chỗ (chở trên xe 50 hành khách) BKS: 17F-000.42 của Công ty Hà Thì có trụ sở tại An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình lưu thông theo hướng thị trấn Đà Bắc đi TP Hoà Bình đã mất lái đâm vào taluy dương (bên trái hướng đang lưu thông).