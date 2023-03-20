Hiện trường vụ xe chở 50 khách mất phanh đâm vào vách núi khiến 13 người thương vong

Xã hội 20/03/2023 06:48

Vụ tai nạn xảy ra tại Km8+50 đường Tỉnh lộ 433 đoạn qua địa phận xóm Tra, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 19/3, Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện giờ các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20h tối 18/3, tại Km8+50 đường TL 433 Hoà Bình - Đà Bắc đã xuất viện, còn một nạn nhân điều trị tại Bệnh viện tỉnh Hòa Bình cũng đã hồi phục sức khỏe.

Trước đó, vào tối ngày 18/3, Công an huyện Đà Bắc nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông nên cử tổ công tác phối hợp với Công an xã và các đơn vị chức năng tới hiện trường. Tại đây, xe ô tô khách 46 chỗ (chở trên xe 50 hành khách) BKS: 17F-000.42 của Công ty Hà Thì có trụ sở tại An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình lưu thông theo hướng thị trấn Đà Bắc đi TP Hoà Bình đã mất lái đâm vào taluy dương (bên trái hướng đang lưu thông).

Hiện trường vụ xe chở 50 khách mất phanh đâm vào vách núi khiến 13 người thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Báo Dân Việt
Hiện trường vụ xe chở 50 khách mất phanh đâm vào vách núi khiến 13 người thương vong - Ảnh 2
Một người đã tử vong tại chỗ do va chạm mạnh - Ảnh: Báo Công an nhân dân
Hiện trường vụ xe chở 50 khách mất phanh đâm vào vách núi khiến 13 người thương vong - Ảnh 3
Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định là do xe mất phanh nên lái xe đã chủ động đâm xe vào vách núi - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an hân dân, vụ tai nạn làm 1 người tử vong tại chỗ là Nguyễn Viết Diễn (SN 1954), quê ở huyện Quỳnh Phụ; 3 người bị thương được đi cấp cứu gồm: Phạm Văn Quân (SN 1988), hiện đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Hoà Bình; Bùi Quang Luận, (SN 1957), Nguyễn Thị Ngừng (SN 1958) điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đà Bắc (đã xuất viện); còn 9 người bị xây xước ngoài da đến trung tâm y tế rửa vết thương và xuất viện ngay trong đêm 18/3. Xe khách bị hư hỏng.

Tại cơ quan Công an, lái xe là Đỗ Văn Long (SN 1991), trú tại huyện Quỳnh Phụ khai, khi điều khiển xe ô tô khách đến địa phận xóm Tra, xã Toàn Sơn, phát hiện xe ô tô gặp sự cố phanh đã hô “xe mất phanh” và yêu cầu hành khách bám chặt vào ghế, sau đó chủ động đâm xe vào taluy dương (bên trái hướng đang lưu thông)

Kiểm tra nồng độ cồn lái xe Đỗ Văn Long không có; xe còn hạn kiểm định đến hết ngày 16/4/2023.

 

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