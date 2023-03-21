Vụ 4 nữ tiếp viên hàng không mang 11,4kg ma túy về Việt Nam: 'Đây không phải là chuyện tình cờ'

Xã hội 21/03/2023 07:03

Vào tối ngày 20/3, cảnh sát đã khám xét nhà của 4 nữ tiếp viên hãng Vietnam Airlines mang 11,4kg ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, liên quan đến vụ 4 nữ tiếp viên hãng Vietnam Airlines mang 11,4kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, vào tối ngày 20/3, cảnh sát đã khám xét nhà của 4 người này gồm: Nguyễn Thanh Thuỷ (37, tuổi tiếp viên trưởng); Võ Tú Quỳnh; Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân. 

Cảnh sát cho biết, không phát hiện thêm ma tuý từ nhà của 4 người này. Các tiếp viên khai đã nhận mang hàng hoá xách tay từ Pháp về Việt Nam thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng. Đồng thời, cũng qua người đồng nghiệp này, một trong 4 nữ tiếp viên đã trao đổi, thoả thuận tiền công, chia lô ma túy nặng 11,4kg về sân bay Tân Sơn Nhất.

Vụ 4 nữ tiếp viên hàng không mang 11,4kg ma túy về Việt Nam: 'Đây không phải là chuyện tình cờ' - Ảnh 1
Cảnh sát khám xét nhà 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines mang ma túy từ Pháp về Việt Nam - Ảnh: Báo Dân Việt

Cảnh sát cũng cho biết, đã làm việc với người giới thiệu nguồn hàng cho 4 nữ tiếp viên mang về nước. Điều tra ban đầu, tất cả tiếp viên liên quan chỉ cung cấp được tin nhắn trao đổi, thoả thuận giá cả với "người giao hàng" tại Pháp, với nội dung được trả tiền công hơn 10 triệu đồng.

Theo một lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM, việc phát hiện 4 tiếp viên mang ma tuý về nước không phải chuyện tình cờ. "Căn cứ thông tin tình báo, các nghiệp vụ kiểm soát hải quan; căn cứ các dấu hiệu nghi vấn về tuyến, đối tượng trọng điểm, kết quả thu thập thông tin, Cục Hải quan TP.HCM đã chỉ đạo phá án".

Vụ 4 nữ tiếp viên hàng không mang 11,4kg ma túy về Việt Nam: 'Đây không phải là chuyện tình cờ' - Ảnh 2
Tang vật được cơ quan chức năng phát hiện - Ảnh: Báo Dân Việt
Vụ 4 nữ tiếp viên hàng không mang 11,4kg ma túy về Việt Nam: 'Đây không phải là chuyện tình cờ' - Ảnh 3
Những tuýp kem đánh răng chứa ma túy, trong hành lý của 4 tiếp viên - Ảnh: VNExpress

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, vào sáng 16/3, khi chuyến bay VN10 từ Pháp vừa đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cán bộ hải quan đã khám xét hành lý của 4 nữ tiếp viên. Trong valy của Thủy và Quỳnh đều có 31 hộp kem đánh răng có thuốc lắc, tổng trọng lượng 2,18 kg; 12 hộp chứa ketamine (ma túy khay, loại đắt tiền nhất) nặng khoảng 1 kg; hành lý của Ngân có 780 gram thuốc lắc; hành lý của Vân có hơn 2 kg thuốc lắc, 2 kg ketamine và cocain.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sau đó gửi công văn đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an TP HCM tiếp nhận điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Hiện tại, vụ án chưa được khởi tố, các tiếp viên đang trong diện được yêu cầu phối hợp để phục vụ điều tra chứ chưa bị khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn. Tuy nhiên, trong một vài ngày tới, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phải khởi tố vụ án (Điều 143) và khởi tố bị can (Điều 179) để điều tra.

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