Vào ngày 20/3, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã tìm ra đôi nam nữ điều khiển xe SH "làm xiếc" trên đèo Hải Vân và chiều cùng ngày, cơ quan Công an đang làm việc với đôi nam nữ này tại trụ sở Công an huyện Phú Lộc.