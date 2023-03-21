Tình tiết bất ngờ trong vụ 4 nữ tiếp viên hàng không mang 11,4kg ma túy về Việt Nam

Xã hội 21/03/2023 10:05

Cơ quan điều tra đã khám xét nhà 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines, lấy lời khai nhiều người, thu thập chứng cứ liên quan việc họ mang 11,4 kg ma tuý từ Pháp về

Theo thông tin từ VnExpress, vào ngày 20/3, sau khi tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thuỷ, 37 tuổi; Võ Tú Quỳnh; Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân bị tạm giữ, cảnh sát đã khám xét nơi ở của họ nhưng không phát hiện thêm ma tuý. Các tiếp viên khai đã nhận mang hàng hoá xách tay từ Pháp về Việt Nam thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng.

Qua người này, một trong 4 nữ tiếp viên đã trao đổi, thoả thuận tiền công, chia lô hàng "kem đánh răng" nặng hàng chục kg về Tân Sơn Nhất. Nhà chức trách cũng đã làm việc với người giới thiệu nguồn hàng cho 4 nữ tiếp viên mang về nước. Bước đầu, tất cả tiếp viên liên quan chỉ cung cấp được tin nhắn trao đổi, thoả thuận giá với "người giao hàng" tại Pháp với nội dung được trả tiền công hơn 10 triệu đồng cho tổng cộng 60 kg hàng hoá.

Tình tiết bất ngờ trong vụ 4 nữ tiếp viên hàng không mang 11,4kg ma túy về Việt Nam - Ảnh 1
Hành lý của 4 nữ tiếp viên trong phi hành đoàn nghi vấn có chứa ma túy - Ảnh: Báo Công an nhân dân
Tình tiết bất ngờ trong vụ 4 nữ tiếp viên hàng không mang 11,4kg ma túy về Việt Nam - Ảnh 2
Phát hiện lượng lớn ma túy cất giấu, ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 16/3/2023 tại ga đến quốc tế thuộc Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) thực hiện thủ tục hải quan cho các thành viên trong phi hành đoàn thuộc chuyến bay số hiệu VN10 của Hãng hàng không VietnamAirlines từ Pháp về Việt Nam phát hiện hành lý của 4 nữ tiếp viên trong phi hành đoàn nghi vấn có chứa ma túy.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã chủ trì, phối hợp cùng Đội Kiểm soát ma túy (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh), Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu), Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên, phát hiện lượng lớn ma túy cất giấu, ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng.

Tình tiết bất ngờ trong vụ 4 nữ tiếp viên hàng không mang 11,4kg ma túy về Việt Nam - Ảnh 3
Ketamine và cocain (tinh thể màu trắng) được lấy ra từ các tuýp kem đánh răng. Ảnh: Hải quan TP HCM - Ảnh: VNExpress

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của tiếp viên Võ Tú Quỳnh. ngoài đồ dùng cá nhân còn có 45 hộp kem đánh răng. Trong 42 hộp kem đánh răng lực lượng chức năng phát hiện chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 3.440 gam (tính trọng lượng cả bì); 3 hộp còn lại bên trong chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 80 gam chất bột màu trắng (tính trọng lượng cả bì).

Kiểm tra hành lý của tiếp viên Trần Thị Thu Ngân ngoài va ly đồ dùng cá nhân có 1 valy nhựa màu đen bên trong đựng 11 hộp kem đánh răng. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 780 gam (tính trọng lượng cả bì).

Kiểm tra hành lý của tiếp viên Đặng Phương Vân ngoài đồ dùng cá nhân, lực lượng chức năng phát hiện 1 valy nhựa màu đen bên trong đựng 55 hộp kem đánh răng. Bên trong 28 hộp, lực lượng chức năng phát hiện chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2.000 gam (tính trọng lượng cả bì), 27 hộp còn lại chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 2.020 gam chất bột màu trắng (tính trọng lượng cả bì)

Kiểm tra hành lý của tiếp viên Nguyễn Thanh Thuỷ lực lượng chức năng cũng phát hiện 1 valy nhựa màu đen bên trong đựng 43 hộp kem đánh răng. Trong đó có 31 hộp chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2.180 gam (tính trọng lượng cả bì), 12 hộp còn lại chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 940 gam chất bột màu trắng (tính trọng lượng cả bì).

Cơ quan Hải quan đã tiến hành lấy mẫu thử nhanh (bằng valy thuốc thử), kết quả mẫu thử có phản ứng dương tính với thuốc thử Methamphetamine, Ketamine.

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Vào 23h30 ngày 20/3, lực lượng chức năng mới tiếp cận và vào bên trong ki-ốt bên đường D12 (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) giải cứu thành công nữ nạn nhân.

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