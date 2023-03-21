Người đàn ông đòi quay lại không được nên đột nhập vào nhà, khống chế, cưỡng hiếp nạn nhân 3 lần rồi còn đòi tiền trước khi bị công an dùng hơi cay để bắt giữ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 21/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ, đưa bị hại đi giám định thương tích để làm rõ vụ người đàn ông khống chế, hiếp dâm và đòi tiền chủ tiệm spa tại phường Phú Tân.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Chí Tâm, 35 tuổi, quê huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Bị hại là chị L.T.S., 36 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Hiện nghi phạm Tâm đã bị công an tạm giữ để điều tra về các hành vi "bắt, giữ người trái pháp luật", "cưỡng đoạt tài sản" và "hiếp dâm".

Nghi phạm Nguyễn Chí Tâm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân Việt, dựa vào điều tra ban đầu cho thấy, giữa Tâm và chị S. có quan hệ tình cảm nhưng do Tâm hay ghen nên chị S. chia tay. Tâm nhiều lần muốn nối lại tình cảm và dọa sẽ "giết chết" chị S. nếu không đồng ý.

Vào khoảng 3h ngày 20/3, Tâm đột nhập vào tiệm spa của chị S. tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một và ngủ lại (lúc này chị S. không có nhà).

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, khi chị S. về tiệm spa thì Tâm bịt miệng, khống chế, lôi chị S. vào phòng ngủ rồi hiếp dâm nạn nhân. Tâm còn đòi bạn gái cũ phải đưa 300 triệu đồng "để làm ăn", sau đó hạ giá xuống còn 10 triệu đồng. Sau đó chị S. đã chuyển khoản 10 triệu đồng tới tài khoản của Tâm.

Hiện trường vụ việc thanh niên khống chế bạn gái cũ - Ảnh: Báo Dân Việt

Lực lượng chức năng đã vận động Tâm trả tự do cho nạn nhân nhưng nghi phạm này cố thủ trong nhà và tiếp tục hiếp dâm nạn nhân.

Tới đêm cùng ngày, nhận thấy nghi phạm ngoan cố và có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của nạn nhân nên công an đã dùng hơi cay và phá cửa bắt giữ Tâm, giải cứu chị S. thành công.

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