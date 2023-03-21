Xe cẩu tông 1 người tử vong, khiến gần 6.450 hộ dân mất điện ở Đồng Nai

Xã hội 21/03/2023 14:36

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường Lý Thái Tổ hướng từ phà Cát Lái về Quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 21/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và hai xe máy xảy ra tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai khiến hai người chết tại chỗ, 6.450 hộ dân mất điện.

Cụ thể, vào khoảng 10h40 cùng ngày, xe tải gắn cẩu đi trên đường Lý Thường Kiệt, hướng từ phà Cát Lái đi quốc lộ 51. Khi đến khu vực ấp Bến Cộ (xã Đại Phước) thì mất lái tông vào hai xe máy. Sau đó, xe tải tiếp tục lao vào lề trái tông gãy trụ điện trung thế (trụ 75, tuyến 479 Đại Phước).

Xe cẩu tông 1 người tử vong, khiến gần 6.450 hộ dân mất điện ở Đồng Nai - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người thương vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ tai nạn khiến một người đi xe máy chết tại chỗ, một người khác bị thương nặng chết trên đường đi cấp cứu. Xe tải và hai xe máy hư hỏng nặng.

Đại diện Điện lực Nhơn Trạch (trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai) cho hay sự cố khiến 6.450 khách hàng ở các xã Đại Phước, Phú Đông, Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch) mất điện.

Đến nay, ngành điện lực đã khôi phục điện từ đầu tuyến đến trụ số 61, từ phía trụ 61 đến cuối tuyến vẫn đang mất điện. Dự kiến, đến khoảng 16h cùng ngày mới tái lập đường điện hoàn toàn cho các hộ dân.

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