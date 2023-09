Hiệu trưởng ở Hà Tĩnh bị lừa gần 1 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi giả mạo công an

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 29/3, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra nhóm đối tượng giả mạo cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn.

Cụ thể, ông C.V.S (58 tuổi, trú xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) người bị hại trong vụ việc này cho biết, bản thân đang là hiệu trưởng của một trường tiểu học ở huyện Cẩm Xuyên. Sáng 27/3, ông S. nhận được cuộc gọi của người tự xưng là nhân viên tổng đài viễn thông, thông báo số thuê bao đang dùng bị rò rỉ thông tin cá nhân và số điện thoại này đã bị đăng ký tài khoản để phát tán thông tin xấu độc.