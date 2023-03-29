Vào sáng ngày 29/3, Công an huyện Gia Lâm tạm giữ nam tài xế Trịnh Bá Trọng để làm rõ các tình tiết liên quan vụ việc.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 29/3, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ tài xế taxi tông tử vong nhân viên bảo vệ trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm).

Khoảng 17h ngày 28/3, Công an thị trấn Trâu Quỳ nhận được tin báo tại khu vực trước sảnh R1.02 Vinhomes Ocean Park xảy ra tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Zing, tài xế taxi tông tử vong nhân viên bảo vệ trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park có kết quả đo nồng độ cồn là 0,454 mg/l khí thở. Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (trên 0,4 mg/l khí thở).

Thời điểm cảnh sát tiếp nhận vụ việc vào chiều 28/3, nam tài xế Trịnh Bá Trọng (SN 1984, ở Cổ Bi, Gia Lâm), không hợp tác, nhiều lần không chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn.

Lái xe tông tử vong bảo vệ khu đô thị Vinhomes Ocean Park có nồng độ cồn rất cao - Ảnh: Báo Giao Thông

Qua xác minh sơ bộ, cảnh sát xác định lái xe Trịnh Bá Trọng (SN 1984, ở Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển ô tô biển số 29E-012.42 đỗ tại nút giao Hải Đăng 3 - Hải Đăng 9 (thuộc nội khu đô thị Vinhomes Ocean Park). Chiếc xe sau đó bị anh Vũ Trung Dũng (SN 1997, bảo vệ Vinhomes Ocean Park) khóa bánh xe vì đỗ sai quy định.

Sau đó, Trọng lên ô tô và di chuyển. Anh Vũ Trung Dũng phát hiện nên lái xe máy đuổi theo Trọng, yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định. Lúc này, Trọng không dừng lại mà lái ô tô đâm vào xe máy gây tai nạn khiến anh Dũng phải nhập viện cấp cứu rồi tử vong. Ngoài ra, chiếc taxi còn va chạm với ô tô Mercedes GLC 300 và ô tô Huyndai Tucson màu đen gây hư hỏng phần đuôi xe.

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