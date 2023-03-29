Lời khai của cô gái 18 tuổi bị nhóm người lột quần áo, cắt tóc giữa phố ở Bình Dương

Xã hội 29/03/2023 09:35

Nạn nhân trong vụ đánh ghen lột quần áo, cắt tóc giữa phố ở Bình Dương gây xôn xao dư luận là chị Đỗ Bích T. (18 tuổi, quê Cà Mau).

Theo thông tin từ báo Giao Thông, liên quan đến vụ việc cô gái 18 tuổi bị nhóm người lột quần áo, cắt tóc giữa phố ở Bình Dương, Đỗ Bích T. (18 tuổi, quê Cà Mau) trình báo ngoài việc bị đánh, chị còn mất một chiếc điện thoại iPhone 14 Promax trị giá 29 triệu đồng, 1 dây chuyền bạch kim trị giá 12 triệu đồng và 1 cái vòng tay vàng trị giá 8 triệu đồng.

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Nhóm của Phùng, Trang và Xường đã xông vào đánh đập gây thương tích, cắt tóc và lột áo quần của chị T. giữa đường để nhục mạ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 29/3, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ ba đối tượng liên quan đến vụ đánh ghen gồm: Tằng Xỉu Phùng (33 tuổi), Nìm Thùy Trang (31 tuổi, chị dâu của Phùng) và Hỷ Hướng Xường (60 tuổi, mẹ ruột của Phùng, cùng ngụ TP Thủ Dầu Một). Đây là 3 người phụ nữ đã trực tiếp đánh, cắt tóc, lột quần áo cô gái trong vụ đánh ghen trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ gây xôn xao dư luận. Nạn nhân trong vụ đánh ghen này là chị Đỗ Bích T. (18 tuổi, quê Cà Mau).

Cơ quan công an còn cho biết, Phùng là vợ của anh Vòng Màng K. (29 tuổi). Trong thời gian chung sống, hai người thường xuyên xảy ra mẫu thuẫn nên đã sống ly thân. Sau đó, anh K. có quan hệ tình cảm với chị T.

Lời khai của cô gái 18 tuổi bị nhóm người lột quần áo, cắt tóc giữa phố ở Bình Dương - Ảnh 2
Ba đối tượng bị công an tạm giữ gồm: Hỷ Hướng Xường, Tằng Xỉu Phùng, Nìm Thùy Trang - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó, vào ngày 27/3, Phùng, Trang và Xường cùng một số nam thanh niên khác, đi trên ô tô và xe máy theo dõi anh K. Khi thấy anh K. và chị T. đang đi trên chiếc ô tô tại đường Huỳnh Văn Lũy thì chặn đầu. Sau đó, cả nhóm khống chế đưa anh K. và chị T. xuống xe rồi đánh đập.

Tiếp đó, ba người phụ nữ trên đánh túi bụi vào người chị T. Chị T. khóc van xin nhưng vẫn bị cắt tóc và lột hết quần áo giữa đường.

Hiện tại, công an đang tạm giữ cả ba người phụ nữ về hành vi làm nhục người khác, đồng thời xác minh hành vi của những người còn lại.

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