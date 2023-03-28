Nhân chứng vụ cô gái 18 tuổi bị cắt tóc, lột đồ ngay giữa phố ở Bình Dương: 'Cô gái muốn lên xe nhưng đâu có được'

Liên quan vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận, nhiều người dân chứng kiến không khỏi bàng hoàng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan vụ đánh ghen trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vào sáng 28/3, người phụ nữ ở đối diện hiện trường cho hay, bà thấy cô gái bị lột quần, lột áo. Nạn nhân còn bị cắt tóc. "Tôi đứng trước nhà nhìn chứ có dám đến gần đâu. Ớn quá, không biết lý do sao nữa", nhân chứng nói.

Người này cho hay nghe tiếng la hét thất thanh của cô gái nhưng nhiều người đi đường chỉ dám đứng nhìn, không ai vào can ngăn. "Thời điểm đó, chắc phải 3-4 người đánh cô gái. Người trong xe thì kéo lên, người bên ngoài thì lôi ra. Cô gái muốn lên xe nhưng đâu có được", người phụ nữ chia sẻ. Vụ việc xảy ra tại đoàn đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Khi công an (khoảng 5-7 người) xuống hiện trường, nhóm người đã bỏ đi. Lực lượng chức năng phải làm việc đến tối, đi đến nhiều căn hộ để thu thập clip ghi lại cảnh trên. Quần áo và tóc của cô gái tại hiện trường cũng được cảnh sát mang đi để điều tra.

Một nam nhân viên bán quán cơm đối diện hiện trường cho hay, anh có biết vụ việc, nghe tiếng la hét của cô gái. Sau khi bị lột hết đồ, cô gái lên ô tô rời đi. Nhóm người đánh, cắt tóc, lột quần áo cô gái giữa đường - Ảnh: Báo Công an nhân dân Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 27/3, đôi nam nữ đang di chuyển bằng xe ô tô trên đường Huỳnh Văn Lũy đoạn qua phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì bị một nhóm người chặn đường hành hung, riêng cô gái bị lột hết quần áo trên cơ thể, cắt tóc trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường. Đến khi lực lượng công an có mặt thì nhóm này đã lên xe rời đi, đưa theo nạn nhân. Chiều cùng ngày, các nạn nhân đã đến cơ quan công an khai báo, tố cáo nhóm người này.

Tai nạn nghiêm trọng ở Đồng Nai: Cha tử vong, mẹ và con gái 9 tuổi bị thương nặng Vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình thương vong xảy ra trên Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Định Quán, hướng đi Đà Lạt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-chung-vu-co-gai-18-tuoi-bi-cat-toc-lot-o-ngay-giua-pho-o-binh-duong-co-gai-muon-len-xe-nhung-au-co-uoc-567280.html