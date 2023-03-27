Một số người dân chứng kiến cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ cùng ngày tại đoạn đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một. Một nhóm thanh niên khoảng gần 10 người (cả nam và nữ) đi trên một chiếc ô tô (màu trắng) và hai chiếc xe máy. Một chiếc xe máy lao thẳng vào đầu chiếc xe ô tô khác (màu đen), còn chiếc xe ô tô màu trắng ép chiếc xe màu đen lao lên vỉa hè.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 27/3, một người phụ nữ bị nhóm người khống chế hành hung dã man, cắt tóc lột hết đồ ngay giữa đường khiến người dân bức xúc.

Sau đó, cả nhóm khống chế đưa đôi nam nữ trên chiếc xe ô tô màu đen xuống đường. Tiếp đó, một số người đàn ông đứng bao vây xung quanh, còn ba người phụ nữ bắt đầu đánh túi bụi vào người phụ nữ đi cùng người đàn ông trên chiếc ô tô màu đen.

Mặc dù, người đàn ông đi cùng ra sức can ngăn bảo vệ người phụ nữ, nhưng nhóm này vẫn lao vào đánh. Chưa dừng lại, nhóm người này dùng kéo cắt hết tóc rồi lột hết đồ của người phụ nữ.

Một số người dân cho biết có thể là vụ đánh ghen - Ảnh: Báo Pháp luật TPHCM

Người phụ nữ áo trắng bị lột quần áo, cắt tóc giữa đường - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, người dân vào căn ngăn nhưng bị nhóm thanh niên đi cùng đe dọa. Thấy vậy, một số người dân đã đến công an phường Phú Mỹ trình báo. Nhưng khi lực lượng công an đến hiện trường, nhóm đánh người phụ nữ và nạn nhân đã rời đi.

Một số người dân cho biết có thể là vụ đánh ghen. Hiện tại, nạn nhân và người đàn ông đi cùng đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Người đàn ông hiện đang sinh sống tại Đồng Nai, còn nạn nhân quê ở Cà Mau.

Ngoài ra, lực lượng Công an phường Phú Mỹ sau đó đã đến hiện trường để giải quyết nhưng nhóm này khống chế đôi nam nữ lên ô tô rời đi. Trong chiều nay, hai nạn nhân đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc, người đàn ông bị hành hung này có quốc tịch nước ngoài.