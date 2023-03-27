Đã tìm thấy thi thể của 3 học sinh lớp 7 mất tích khi tắm biển ở Hà Tĩnh

Xã hội 27/03/2023 16:34

Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Ngọc T. cách vị trí gặp nạn khoảng 6km.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều ngày 27/3, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Đồng Môn (TP. Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể nữ sinh Nguyễn Ngọc T. tại khu vực biển Quỳnh Viên (xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà). Nơi tìm thấy thi thể em T. cách vị trí gặp nạn khoảng 6km.

Nguyễn Ngọc T. là 1 trong 3 học sinh lớp 7 bị mất tích trong lúc tới bãi biển thôn Thượng Hải (xã Thạch Hải) tắm chiều 25/3. Trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Trần Thị Thúy T. và Phạm Quang T. 

"Vị trí tìm thấy em Nguyễn Ngọc T. nằm cách nơi phát hiện thi thể nam sinh Phạm Quang T. khoảng 200m. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao em Nguyễn Ngọc T. cho gia đình lo hậu sự", ông Nguyễn Tuấn Anh nói.

Đã tìm thấy thi thể của 3 học sinh lớp 7 mất tích khi tắm biển ở Hà Tĩnh - Ảnh 1
Lực lượng chức năng cùng người dân xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 13h chiều 25/3, một nhóm khoảng 10 học sinh (lớp 7, Trường THCS Quang Trung) rủ nhau xuống biển Thạch Hải để tắm. Trong quá trình tắm, nhóm học sinh sẩy chân xuống vùng nước sâu khiến 3 em đuối nước, mất tích.

Danh tính các nạn nhân gồm Trần Thị Thúy T., Nguyễn Ngọc T. và Phạm Quang T. (cùng trú tại xã Đồng Môn). Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm các em.

Đến khoảng 14h cùng ngày (25/3), thi thể nữ sinh Trần Thị Thúy T. đã được tìm thấy trên biển, cách vị trí gặp nạn khoảng 200 mét.

Khoảng 8h sáng 26/3, lực lượng chức năng và người dân tiếp tục phát hiện thêm thi thể nam sinh Phạm Quang T., tại biển Quỳnh Viên (xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà), cách vị trí gặp nạn khoảng 6km.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các em cho gia đình lo hậu sự.

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