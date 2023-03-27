Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông xăm trổ bạo hành bé 3 tuổi, nghi ép chơi ma túy

Xã hội 27/03/2023 16:26

Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đưa cặp đôi Bậm, Nguyên cùng bé trai 3 tuổi quay lại căn nhà ở đường Hậu Lân 1, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn để thu thập chứng cứ, điều tra.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 27/3, công an đưa cặp đôi cùng cháu bé 3 tuổi quay lại căn nhà ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM để phục vụ công tác điều tra, thu thập chứng cứ.

Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn làm rõ vụ việc về các đoạn clip phát tán trên mạng xã hội thể hiện cảnh bạo hành bé trai 3 tuổi, nghi ép chơi ma túy. Công an hiện vẫn đang tạm giữ để lấy lời khai của cặp đôi Lê Văn Bậm (44 tuổi) và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi).

Diễn biến mới nhất, sáng 27/3, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đưa cặp đôi Bậm, Nguyên cùng bé trai 3 tuổi quay lại căn nhà ở đường Hậu Lân 1, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn để thu thập chứng cứ, điều tra. Khoảng hơn 30 phút sau, công an đưa 2 người cùng cháu bé lên ô tô đặc chủng để rời đi.

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông xăm trổ bạo hành bé 3 tuổi, nghi ép chơi ma túy - Ảnh 1Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông xăm trổ bạo hành bé 3 tuổi, nghi ép chơi ma túy - Ảnh 2
Sau hơn 30 phút thu thập chứng cứ, điều tra, công an đã đưa cặp đôi và cháu bé 3 tuổi lên xe đặc chủng rời đi - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, mạng xã hội lan truyền các đoạn clip thể hiện nội dung một người đàn ông xăm trổ có dấu hiệu bạo hành bé trai 3 tuổi, thậm chí có đoạn clip thể hiện nội cảnh bé trai bị ép sử dụng chất nghi là ma túy.

Những đoạn clip này đã gây phẫn nộ dư luận. Thông tin lan truyền có đề cập đến một địa điểm tại huyện Hóc Môn nên công an địa phương đã đến nơi đó nhưng không xác định có vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra.

Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ.

Sau 2 ngày truy lùng, công an đã xác định được các nhân vật trong clip là cặp đôi Lê Văn Bậm, Nguyễn Thảo Nguyên cùng bé trai 3 tuổi đang ẩn náu tại huyện Củ Chi nên đưa về làm việc.

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông xăm trổ bạo hành bé 3 tuổi, nghi ép chơi ma túy - Ảnh 3
Trước đó, các clip lan truyền trên mạng xã hội về việc bé trai bị bạo hành, nghi cho sử dụng chất ma túy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Qua làm việc, cặp đôi trên thừa nhận đang sống như vợ chồng với nhau. Các đối tượng khai, sự việc trong các đoạn clip phát tán trên mạng là họ đùa giỡn với bé A.T chứ không có ý định làm hại bé. Nguyên là người đã quay các đoạn clip trên bằng điện thoại và lưu lại trong tin nhắn của Facebook cá nhân.

Bậm và Nguyên cũng cho biết, vụ việc xảy ra từ vài tháng trước tại phòng trọ của 2 người tại đường Hậu Lân 1, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Ngay sau khi thấy các đoạn clip lan truyền trên mạng khiến cộng đồng phẫn nộ, công an vào cuộc truy tìm, cặp đôi đưa bé A.T về ẩn náu tại huyện Củ Chi. Hai người không dám ra ngoài nhưng đến trưa 26/3 thì bị lực lượng công an phát hiện, đưa về làm việc.

Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn điều tra, làm rõ vụ việc.

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