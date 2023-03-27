Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận cấp cứu bé gái 9 tuổi bị ngộ độc nặng nề do uống nhầm thuốc điều trị bệnh tâm thần của bố.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 27/3, thông tin từ khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Sản nhi Nghệ An) cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu một bé gái 9 tuổi bị ngộ độc nặng do uống nhầm thuốc điều trị bệnh tâm thần của bố.

Trước đó, ngày 26/2, bé L.T. T. (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, phản ứng chậm, có những cơn cổ cứng, mắt nhìn ngược, run và cứng hai tay, người ưỡn cong.

Bé gái ngộ độc do uống nhầm thuốc điều trị tâm thần - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ VTV News, gia đình cho biết khi đang chơi ở nhà, cháu vô tình uống nhầm cốc sữa có pha thuốc điều trị bệnh tâm thần của bố. Đây là lọ thuốc điều trị bệnh tâm thần phân liệt của bố và thường được cất trong tủ của gia đình. Thuốc có tên là Haloperidol, một loại thuốc an thần kinh, dùng quá liều có thể gây ngộ độc nếu uống quá liều với các triệu chứng loạn thần, đặc biệt có thể gây tử vong đối với trẻ em.

Các bác sĩ đã nhanh chóng cho bệnh nhi uống than hoạt tính, tích cực truyền dịch, dùng thuốc lợi tiểu và thuốc đối kháng Haloperidol. Sau 24 giờ, tình trạng cải thiện rõ rệt, cháu bé tỉnh táo hơn, các cơn co cứng toàn thân giảm dần, bắt đầu đi lại và ăn uống bình thường. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bé gái dần ổn định và được ra viện.

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