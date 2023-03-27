Bác sĩ Võ Văn Thiện, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, cho biết tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân trong vụ nổ đầu đạn khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 27/3, bác sĩ Võ Văn Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, các bệnh nhân trong vụ nổ đầu đạn xảy ra hôm 25/3 đã qua giai đoạn nguy kịch song vẫn đang phải đối diện với nhiều vấn đề khác về sức khỏe. Theo bác sĩ Thiện, sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, Bệnh viện đã nhanh chóng chuyển mổ cấp cứu các nạn nhân. "Các bệnh nhân được mổ cấp cứu, hiện đã qua giai đoạn nguy kịch. Song, đối với bệnh nhân bị vết thương sọ não thì còn phù não; bệnh nhân mổ bụng thì còn nhiễm trùng; các dị vật, các mảnh đạn còn nằm sâu trong cơ thể bệnh nhân thì hiện tại chưa thể lấy hết ra được. Bệnh viện vẫn đang tích cực theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân này", bác sĩ Thiện thông tin.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum - Ảnh: VTC News Cũng theo bác sĩ Thiện, các bệnh nhân đều thuộc hộ nghèo nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tạm thời hỗ trợ chi phí điều trị trong khả năng có thể. Chi phí để tiến hành sơ cứu, mổ cấp cứu,... từ lúc các bệnh nhân nhập viện tới nay đã lên tới khoảng 100 triệu và số tiền này chưa dừng lại ở đây.

"Hiện tại Bệnh viện đang tạm thời điều trị miễn phí, còn khi nào người nhà có khả năng đóng được thì đóng chứ Bệnh viện cũng không còn cách nào, chúng tôi nhất quyết không thể nào bỏ rơi bệnh nhân được", bác sĩ Thiện chia sẻ. Hiện trường vụ nổ đầu đạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 16h ngày 25/3, anh A N. (24 tuổi, trú làng Kon Đao Yốp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà) chở một đầu đạn từ rẫy mì về nhà bố vợ là ông A Tu (56 tuổi, ở cùng làng). Sau đó, A N. dùng rựa tác động mạnh vào đầu đạn khiến đầu đạn phát nổ. Vụ nổ lớn đã khiến A N. tử vong tại chỗ; A P. (4 tuổi, con trai A N.) tử vong khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà. Vụ nổ cũng khiến chị Y Khung (22 tuổi, vợ A N.) bị đa vết thương; A Tiến (12 tuổi) bị đa vết thương, có vết thương thủng ruột và A Kiên (12 tuổi) bị vết thương sọ não. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Hiện tại, UBND xã Đăk Long hỗ trợ cho hai nạn nhân tử vong 2 triệu đồng và hỗ trợ cho mỗi người bị thương 500 nghìn đồng.

Tình trạng sức khỏe của bé gái 9 tuổi ở TP.HCM bị tay thắng xe đạp điện đâm xuyên hốc mắt, sàn sọ Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố và Bệnh viện Mắt phối hợp cấp cứu bé gái 9 tuổi bị mảnh tay thắng xe đạp đâm thẳng vào hốc mắt trái và xuyên sàn sọ vào nhu mô não.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suc-khoe-cac-nan-nhan-song-sot-trong-vu-au-an-o-kon-tum-cac-manh-an-con-nam-sau-trong-co-the-chua-the-lay-het-ra-uoc-566800.html