Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố và Bệnh viện Mắt phối hợp cấp cứu bé gái 9 tuổi bị mảnh tay thắng xe đạp đâm thẳng vào hốc mắt trái và xuyên sàn sọ vào nhu mô não.

Theo thông tin từ Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố cho biết, vào ngày 26/3, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TPHCM) đã thông tin về tình hình sức khỏe của bé gái tên L.T.V. (9 tuổi, ngụ quận Bình Tân), sau thời gian điều trị vì tai nạn kinh hoàng. Trước đó vào chiều 4/3, bé V. đi xe điện đồ chơi trong công viên gần nhà. Khi ra đến lề hành lang công viên, bé bất ngờ đụng phải một người khác cũng chạy xe đạp điện đến. Cả 2 đều phanh cho xe dừng lại gấp, nhưng chiếc xe đạp điện ngã đã làm tay thắng đâm vào mắt trái của trẻ.

Sau tai nạn, hiện trường ghi nhận mảnh tay thắng gãy, hốc mắt trái bé chảy máu nhiều nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Bệnh nhi đã phục hồi mắt trái, qua cơn nguy kịch sau thời gian điều trị - Ảnh: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố Các bác sĩ đã cho bé thở oxy, truyền dịch, giảm đau, chăm sóc vết thương, tiêm ngừa uốn ván, đánh giá sàng lọc các chấn thương kèm. Kết quả CT-Scan sọ não cho thấy bé bị xuất huyết cấp trong nhu mô não, xuất huyết ngoài và dưới màng cứng vùng trán đỉnh trái. Không những thế, bé còn vỡ phần mặt ổ mắt của xương trán trái, tụ máu trong xoang hàm trái. Dị vật từ bên ngoài vào hốc mắt trái, xuyên hốc mắt trái và xuyên sàn sọ vào nhu mô não.

Đánh giá đây là trường hợp chấn thương phức tạp sọ não, hốc mắt nguy cơ cao tổn thương não, nhãn cầu và chảy máu, Bệnh viện Nhi đồng thành phố hội chẩn nhanh với Bệnh viện Mắt TP.HCM. Hai bệnh viện đã cùng thống nhất phương pháp can thiệp và ê kíp bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Mắt được cử sang phối hợp và hỗ trợ. Mảnh tay thắng xe đạp đâm thẳng vào hốc mắt trái của bé gái - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Sau hội chẩn liên chuyên khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Ngoại thần kinh và có sự hỗ trợ từ Bệnh viện Mắt TPHCM, ekip điều trị quyết định mổ khẩn. Tại phòng mổ, các bác sĩ tiến hành lấy mô não dập, các mảnh sọ vỡ và máu tụ, mở rộng trần hốc mắt trái để kéo dị vật ra ngoài. Qua thám sát nhãn cầu, bác sĩ xác định thành củng mạc của bé nguyên vẹn. Bệnh nhi được khâu kết mạc, khâu tạo hình các tổn thương xung quanh mắt, khâu da vùng gò má. Hậu phẫu, bé được chuyển đến khoa Hồi sức ngoại tiếp tục điều trị thở máy, giảm đau, chống phù não, điều chỉnh rối loạn điện giải, kiềm toan, kháng sinh, dinh dưỡng. Sau gần 2 tuần điều trị tích cực, bé gái đã được cai máy thở, thở oxy sau đó tự thở khí trời. Đến nay, bệnh nhi tỉnh táo, mắt trái phục hồi thị lực, đếm được các ngón theo lời của bác sĩ. Theo Sở Y tế TPHCM, đây là trường hợp báo động đỏ liên viện hiệu quả. Nhờ sự phối hợp liên chuyên khoa về chuyên môn kỹ thuật, người bệnh nguy kịch đã được can thiệp điều trị, cứu sống kịp thời.

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