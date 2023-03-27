Người phụ nữ 41 tuổi bị mất gần 400 triệu đồng sau khi làm cộng tác viên online

Xã hội 27/03/2023 08:23

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, vừa ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại xã Đông Hội.

Theo thông tin từ Zing, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, vừa ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại xã Đông Hội.

Theo điều tra, chị T. (41 tuổi, người địa phương) thấy ai đó quảng cáo tuyển cộng tác viên online trên mạng xã hội Facebook, nên đăng ký ứng tuyển để được hưởng tiền hoa hồng. Bị hại cho biết người đăng tin tuyển việc yêu cầu nạn nhân đặt lệnh làm nhiệm vụ mua bán sản phẩm để tăng tương tác. Đổi lại, chị T. sẽ được hưởng hoa hồng.

Tin lời giới thiệu việc nhẹ lương cao, không cần làm nhiều mà vẫn có tiền, chị T. đã chuyển khoản gần 400 triệu đồng cho kẻ lừa đảo để làm nhiệm vụ. Không nhận được tiền hoa hồng như cam kết, người phụ nữ trình báo công an.

Người phụ nữ 41 tuổi bị mất gần 400 triệu đồng sau khi làm cộng tác viên online - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 8/7/2022, theo thông tin từ báo Lao Động, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 400 triệu đồng với thủ đoạn trên.

Theo đó, vào ngày 27.6, chị L (34 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) trình báo về việc bị lừa khi làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng online của Tiki. Chị L có lên mạng xã hội tìm việc làm online và được hướng dẫn làm cộng tác viên thanh toán các đơn hàng được hưởng tiền hoa hồng.

Chị L đã thanh toán đơn hàng với tổng số tiền là gần 400 triệu đồng nhưng không nhận lại được tiền gốc và phần chiết khấu. Biết mình bị lừa, chị L đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Qua vụ việc trên, Công an Hà Nội khẳng định lực lượng chức năng nhiều lần cảnh báo, nhưng không ít người vẫn mất từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng bởi tin vào chiêu trò tuyển cộng tác viên online. Đa phần nạn nhân là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm hay sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập.

Công an Hà Nội khuyến cáo khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp hay đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ thông tin về hàng hóa và đơn vị đó qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Trường hợp phát hiện nghi vấn lừa đảo, mọi người cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

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