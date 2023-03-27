Lừa bán cháu gái sang Trung Quốc để lấy 20 triệu đồng

Cụ thể, vào khoảng đầu tháng 7/2016, Lý Mùi Chài gọi điện thoại cho Sùng Thị H. là cháu gái bên nhà chồng, rủ đi làm thuê với tiền công 10 triệu đồng/tháng nhưng không nói rõ địa chỉ ở đâu. Do nhẹ dạ cả tin bà Chài vì là người bác họ hàng nhà chồng nên H. đã đồng ý.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lý Mùi Chài (trú tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình) về hành vi mua bán người.

Đúng vào hôm diễn ra chợ phiên Phia Đén ngày 19/7/2016, sau khi gọi điện thoại hẹn H. tại chợ, Chài tiếp tục dụ dỗ cháu gái đi làm luôn vì đang có người và xe chờ ở đầu chợ. Nghĩ chỉ là đi làm ở gần, có thể về thăm nhà được, H. liền đồng ý ngay và bế con gái 14 tháng tuổi cùng theo.

Sau khi di chuyển hơn 3 tiếng đồng hồ bằng nhiều loại phương tiện, từ ô tô, xe máy, đi bộ với nhiều người lạ mặt, H. và con gái 14 tháng tuổi bị đưa đến một căn nhà hai tầng, đồng thời bị yêu cầu phải chung sống tại đây và bị ép làm vợ của người đàn ông lạ mặt. Khi đó, H. mới biết rằng mình đã bị lừa bán sang Trung Quốc.

Đối tượng Lý Mùi Chài - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sau khi lừa bán cháu gái sang Trung Quốc, Lý Mùi Chài đã nhận 20 triệu đồng tiền công từ các đối tượng. Khi người nhà gọi điện hỏi Chài rằng H. có ở nhà Chài không, Chài nói rằng H. đã đi làm thuê, không ở nhà mình và tắt máy

Đến ngày 11/3/2023, H. đã quyết định cùng 3 người con gái của mình (2 người con sau này có thêm khi chung sống với người chồng Trung Quốc) trốn về Việt Nam. 4 mẹ con đi bộ trong 2 ngày 3 đêm từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực xã Cần Nông, huyện Hà Quảng rồi gọi người nhà đến đón về. Sau đó, H. đã đến cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng trình báo vụ việc nói trên.

Tại cơ quan công an, Lý Mùi Chài đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.