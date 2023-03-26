Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang lấy lời khai cha dượng và mẹ ruột bé 3 tuổi trong clip bé 3 tuổi nghi bị hút ma túy đá phẫn nộ dư luận.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 26/3, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên tạm giữ hình sự Lê Văn Bậm (44 tuổi) và Nguyễn Thảo N. (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để làm rõ về hành vi bạo hành, nghi cho bé trai 3 tuổi (là con của N.) sử dụng ma túy. Hiện công an đang lấy lời khai hai người này. Trước đó, công an đã làm việc với anh T.M.T (SN 1992, quê Quảng Ngãi, cha ruột cháu bé) để làm rõ sự việc. Anh T. cho biết kết hôn với chị N (SN 2000; ngụ quận Tân Bình, TP HCM) và có 2 con chung, trong đó cháu T.N.A.T (3 tuổi, nhân vật trong clip) là con thứ hai.

Sau đó, do mâu thuẫn nên chị N. ẵm 2 con rời đi và chung sống với người đàn ông tên Bậm (SN 1979, chưa rõ nhân thân). Biết N. có sử dụng ma túy nên anh T. liên lạc, dắt con lớn về nhà nuôi, còn cháu A.T. sống với mẹ và cha dượng. Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) đang lấy lời khai cha dượng và mẹ ruột bé 3 tuổi trong clip bé 3 tuổi nghi bị hút ma túy - Ảnh: Báo người Lao Động Nhiều ngày trước, anh T. gọi điện thoại cho vợ mượn tài khoản mạng xã hội để bán hàng thì N. đồng ý. Anh T. đăng nhập vào thì phát hiện trong tin nhắn có nhiều clip bé T.N.A.T bị chửi bới và clip nghi ngờ cháu bị ép hút ma túy đá. Anh T. đau xót đăng clip lên mạng kêu cứu.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, cha cháu bé cho biết, clip này được quay khoảng 5 tháng trước vì trong clip có hình ảnh con lớn anh T. khi anh chưa dắt cháu về nuôi. Liên quan đến vụ việc, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM đã có văn bản gởi Công an TP HCM và Công an huyện Hóc Môn liên quan đến clip bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá. Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM, clip bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá đang xôn xao và gây phẫn nộ dư luận. Ông Phạm Đình Nghinh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM, nhấn mạnh:."Vụ việc có dấu hiệu của sự bạo hành trẻ em. Hơn thế, trong đoạn clip này, bé trai có dấu hiệu bị ép sử dụng ma túy. Đây là hành vi nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tính mạng và sự an toàn của trẻ em".

Tình tiết bất ngờ trong vụ mẹ ruột dùng búa sát hại con trai ở Đắk Lắk Vào ngày 25/3, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành dẫn giải bà H Mĩm Niê (SN 1969) về lại nhà ở xã Ea Tul, huyện Cư M’gar để thực nghiệm điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là Y Khai Niê (SN 1996, con ruột của H Mĩm Niê).

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