Vụ bé trai bị ép sử dụng chất nghi ma túy: Đã xác định được nơi lẩn trốn của mẹ ruột và người tình

Xã hội 26/03/2023 11:32

Vào ngày 26/3, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã xác định nơi Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, ngụ quận Tân Bình), Lê Văn Bậm (chồng hờ của Nguyên) lẩn trốn.

Theo thông tin từ Zing, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã xác định nơi Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, ngụ quận Tân Bình), Lê Văn Bậm (chồng hờ của Nguyên) lẩn trốn.

Lực lượng chức năng xác định 2 người có liên quan trong clip đang trốn tránh tại một tỉnh ở miền Tây.

Vụ bé trai bị ép sử dụng chất nghi ma túy: Đã xác định được nơi lẩn trốn của mẹ ruột và người tình - Ảnh 1
Hình ảnh bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút chất ma túy - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, 19h ngày 24/3, một tài khoản Facebook đăng bài viết “Mong mọi người chia sẻ giúp để Công an vào cuộc cứu đứa bé… (50/9 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn)”, kèm theo 2 ảnh của một thanh niên và một người phụ nữ, cùng 4-5 đoạn clip ghi cảnh bé trai khoảng 3 tuổi bị người đàn ông cho hút chất nghi là ma túy đá.

Ngày 25/3, Cơ quan Công an vào cuộc xác minh tại địa chỉ nhà 50/9 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, có 5 người ở từ năm 2018 tới nay và kinh doanh buôn bán. Năm người này khẳng định căn nhà trên không có sự việc như trong clip. Những người có mặt trong clip cũng không sống tại đây.

Cùng ngày, ông Trần Minh Tài (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) đến Cơ quan Công an trình báo, khẳng định mình là cha của cháu bé trong clip. Ông kể năm 2018 kết hôn với Nguyên và có 2 người con, trong đó có bé trong clip (là bé Th., SN 2020).

Năm 2021, hai vợ chồng mâu thuẫn, Nguyên đưa 2 bé đi và sống như vợ chồng với Bậm. Tháng 12/2022, ông Tài đến đưa con gái (SN 2018) về nuôi, còn bé Th. vẫn sống với mẹ.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào tháng 3/2023, ông mượn địa chỉ Facebook của Nguyên để bán hàng. Đăng nhập vào, ông phát hiện các hình ảnh, clip ghi cảnh Nguyên và người tình (Bậm) cho bé Th. sử dụng ma túy. Tối 24/3, ông Tài đăng clip và các hình ảnh đó lên Facebook, đồng thời nhờ người khác chia sẻ thêm. Vì thấy trên Facebook của Nguyên có địa chỉ 50/9 ấp Hậu Lân, nên ông Tài ghi địa chỉ này và kêu cứu.

Khai báo với cơ quan công an, ông Tài cho biết bức xúc trước cảnh vợ cùng người tình hành hạ con mình, nên kêu cứu mong cơ quan chức năng xử lý.

Hiện tại, cơ quan chức năng xác minh thời điểm và địa điểm nơi quay một số video clip trên, cũng như tìm để làm việc với Nguyên và Bậm nhằm làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 25/3, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã có công văn gửi cơ quan Công an huyện Hóc Môn và Công an TP.HCM đề nghị phối hợp xác minh và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp bé trai nghi bị cha dượng cho hút ma túy đá.

Hà Tĩnh: 3 em học sinh đuối nước khi tắm biển, mới tìm thấy 1 thi thể

Hà Tĩnh: 3 em học sinh đuối nước khi tắm biển, mới tìm thấy 1 thi thể

Chiều 25/3, ông Bùi Đình Lâm, Chủ tịch UBND xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm hai học sinh lớp 7 mất tích khi đang tắm biển.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai bị ép sử dụng chất nghi ma túy tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?