Sự cố xì bể ống nước, nhiều quận ở TP.HCM sẽ cúp nước vài ngày tới

Xã hội 25/03/2023 16:29

Thời gian khắc phục sự cố xì bể ống cấp nước D1500mm dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (xảy ra đêm 24/3) cần từ 2-7 ngày. Đồng thời, nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM sẽ bị cúp nước.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 25/3, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã thông báo về sự cố bể ống cấp nước trên đường Phạm Văn Đồng.

Cụ thể, vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 24-3, tuyến ống cấp nước D1500 mm bê tông dự ứng lực dọc đường Phạm Văn Đồng bị sự cố xì bể lớn tại vị trí gần giao lộ Hiệp Bình - Phạm Văn Đồng. Sự cố này gây mất áp lực hệ thống cấp nước và ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông di chuyển qua khu vực.

SAWACO cho biết đã chỉ đạo đơn vị quản lý mạng lưới cấp nước rào chắn khu vực ống nước bị sự cố xì bể để đảm bảo an toàn giao thông, cô lập nguồn nước trên tuyến ống D1500 mm (đoạn từ cầu Gò Dưa đến giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị) và giảm áp bơm Nhà máy nước Thủ Đức 3. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch tiến hành đào xác định chính xác vị trí bị xì bể, đóng cừ larsen gia cố thành vách phui đào và khắc phục, sửa chữa.

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Máy móc được điều tới để giải quyết sự cố xì bể đường ống D1500mm (bê tông) trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, dự kiến sẽ mất từ 2-7 ngày mới có thể hoàn thành việc khắc phục sự cố trên. "Tổng Công ty sẽ nỗ lực hoàn thành việc sửa chữa trong thời gian sớm nhất" - SAWACO khẳng định.

Cũng theo SAWACO, trong thời gian này sẽ xảy ra tình trạng gián đoạn cấp nước và nước yếu tại một số khu vực.

Cụ thể, nước yếu tại quận Gò Vấp (các phường 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 17); quận Bình Thạnh (các phường 5, 11, 12, 13); TP Thủ Đức (các phường Hiệp Bình Chánh, Linh Đông, Tam Bình, Tam Phú, Tam Hà) và quận 12, quận Tân Bình.

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