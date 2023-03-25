Thực hư về clip bé trai bị hành hạ, ép sử dụng chất nghi ma túy ở Hóc Môn

Xã hội 25/03/2023 15:28

Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc để phối hợp cùng công an xác minh, can thiệp và hỗ trợ khẩn cấp cho bé trai 3 tuổi.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, liên quan đến vụ “Clip bé trai bị hành hạ, ép sử dụng chất nghi ma túy” như Báo SGGP đã thông tin, vào trưa ngày 25/3, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, Công an huyện Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Qua điều tra bước đầu công an xác định lúc 19 giờ ngày 24/3, tài khoản cá nhân tên “Hoa Hoa Da” đăng tải bài viết với nội dung “Mong mọi người chia sẻ giúp để công an vào cuộc để cứu đứa bé… (50/9 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn)” có kèm theo 2 bức ảnh của 1 thanh niên và 1 người phụ nữ. Bên cạnh đó, bài đăng còn có 5 đoạn clip có nội dung 1 bé trai khoảng 3 tuổi bị 1 người đàn ông cho hút chất nghi là ma túy đá.

 

Ngay sau đó, Công an huyện Hóc Môn xác minh ở địa chỉ trên có 5 người cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi. Qua làm việc, những người này cho biết sống ở địa chỉ trên được 5 năm và đang kinh doanh buôn bán tạp hóa. Cả 5 người xác nhận tại căn nhà không có vụ việc bạo hành trẻ em và vụ việc cho trẻ hút chất nghi ma túy như nội dung tài khoản “Hoa Hoa Da” đăng tải. Đồng thời, qua xác minh những người trong đoạn clip đăng tải không ghi nhận sinh sống tại địa chỉ trên.

Sau đó, anh T. (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình) đã tới công an trình báo về nội dung clip trên. Anh T. cho biết là cha ruột của 2 đứa bé trong đoạn clip đăng tải lên mạng.

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 Công an TP.HCM đang truy tìm người đàn ông xăm trổ xuất hiện trong clip bạo hành bé 3 tuổi, nghi ép sử dụng ma tuý - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, vào năm 2018, T. và chị N. (sinh năm 2000, ngụ quận Tân Bình) kết hôn, có 2 người con là T.N.A.N. (sinh năm 2018, con gái) và T.N.A.Th. (sinh năm 2020, con trai). Do mâu thuẫn nên năm 2021, N. ẵm 2 con bỏ đi và sống chung như vợ chồng với B. (không rõ nhân thân lai lịch).

Sau đó, anh T. có nghe nói N. sử dụng ma túy. Tháng 12/2022, anh T. đến nhà N. đưa cháu T.N.A.N. về nhà nuôi, còn cháu T.N.A.Th. ở cùng với N..

Ngày 22/3, anh T. điện thoại cho N. qua mạng xã hội để mượn địa chỉ facebook của N. (có tên “Nguyên Thảo”) để đăng bán hàng thì N. đồng ý và đưa mật khẩu. Khi anh T. đăng nhập vào tài khoản trên thì phát hiện tin nhắn của tài khoản này có gửi các clip quay lại hình ảnh B. và N. cho cháu Th. sử dụng ma túy đá. Anh T. lưu clip về máy điện thoại. Đến 19 giờ 30 ngày 24/3, anh T. đăng các clip trên cùng 2 hình ảnh của nam thanh niên và người phụ nữ lên trang facebook cá nhân “Kẻ bị lãng quên”. Do tài khoản của anh T. ít người tương tác nên anh nhờ tài khoản “Tina Tiên” chia sẻ.

Về các clip này, anh T. xác định đã có từ 4 đến 5 tháng trước vì trong clip còn có cháu T.N.A.N., mà cháu này đã được anh đưa về nuôi dưỡng tại nhà 4 tháng nay. Anh T. cũng không biết rõ địa chỉ xảy ra vụ việc là ở đâu, chỉ thấy trên facebook của N. có địa chỉ 50/9 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Vì thế, khi đăng clip, anh T. cũng đăng luôn địa chỉ vì nghĩ N. và B. đang sống tại đây.

Bước đầu Công an huyện Hóc Môn xác định vụ việc trên không xảy ra ở trên địa bàn như thông tin đăng tải. Hiện vụ việc đăng được Công an huyện Hóc Môn và Công an TPHCM điều tra làm rõ.

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