Trước đó, như đã đưa tin, tối ngày 24/3, trên mạng xã hội lan truyền nhiều clip về một bé trai chừng 2 tuổi bị một người đàn ông xăm trổ hành hạ, ép sử dụng chất ma túy. Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, bé trai sống cùng mẹ và người tình ở một địa điểm trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 25/3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với đơn vị xác minh thông tin liên quan đến những clip lan truyền trên mạng xã hội về việc bé trai bị hành hạ, nghi bị cho sử dụng ma túy.

Một trong các clip, bé trai bị người đàn ông ép dùng 2 tay cầm chai nước giữ nguyên trên loa và lớn tiếng bắt không được đánh chị của bé nữa. Sự việc có sự chứng kiến của một bé gái và một phụ nữ dùng điện thoại ghi hình. Ở clip khác, người đàn ông này liên tục dùng búa, kéo, tua vít, kìm gõ vào vùng kín của bé và dọa cắt. Trong clip dài 20 giây, bé trai được người đàn ông cho hút chất nghi là ma túy đá và người phụ nữ hỏi “Ok không” sau khi bé ngậm vào đầu ống hút rồi nhả ra.

Khoảng 4 clip, với thời lượng chừng 1 đến 2 phút kèm hình ảnh bé trai ở trần, mặc bỉm, bên cạnh là người đàn ông mặc quần ngắn, người ở trên lộ các hình xăm… lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người bày tỏ thái độ đau xót, bàng hoàng và căm phẫn.

Ngay sau khi clip và nội dung xuất hiện trên mạng, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ.

Công an xác định lúc 19h ngày 24/3, một tài khoản cá nhân đăng bài viết với nội dung “Mong mọi người chia sẻ giúp để công an vào cuộc để cứu đứa bé” kèm theo hình ảnh, clip bé trai bị đe dọa và ép hút một chất nghi ma túy - Ảnh: Báp Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ Zing, sau khi nắm tình hình, Công an huyện Hóc Môn kiểm tra tại địa chỉ liên quan bài viết thì xác định nơi đây có 5 người quê Quảng Ngãi lưu trú. Qua làm việc, những người này cho biết đã ở đây 5 năm, không có vụ việc bạo hành hay ép trẻ em hút chất cấm như bài viết trên mạng. Người xuất hiện trong clip không sinh sống tại địa chỉ trên.

Trong lúc công an đang điều tra, anh T.M.T. (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đã tới công an trình báo và cho biết là cha ruột của cháu bé trong clip. Theo trình báo, anh T. và chị N.T.N. (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) kết hôn từ năm 2018. Họ có 2 người con là bé gái A.N. (5 tuổi) và con trai A.T. Do mâu thuẫn, chị N. đưa 2 con bỏ đi rồi sống chung với một người tên L.V.B. (không rõ lai lịch).

Theo cơ quan chức năng, bé trai xuất hiện trong clip tên T.A.T. - Ảnh: VTC News

Tháng 12/2022, anh T. đón con gái về nuôi, còn con trai do chị N. chăm sóc. Ngày 22/3, anh T. điện thoại cho chị N. và mượn tài khoản Facebook của N. để đăng bán hàng.

Sau khi đăng nhập vào tài khoản của vợ, người chồng phát hiện clip anh B. và chị N. cho cháu T. sử dụng ma túy đá nên lưu về máy điện thoại. Đến 19h30 ngày 24/3, anh T. đăng thông tin, hình ảnh lên trang Facebook cá nhân.

Về các clip này, anh T. cho rằng được quay từ nhiều tháng trước, vì trong video xuất hiện bé gái A.N. Không biết rõ địa chỉ xảy ra vụ việc, anh T. thấy trên Facebook của chị N. ghi địa chỉ ở huyện Hóc Môn nên nghĩ sự việc diễn ra tại đây.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ theo quy định pháp luật.