Vào ngày 24/3, trên địa bàn phường Quảng Yên (TX Quảng Yên, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều ngày 24/3, đại diện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động làm 3 người thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 14h25 ngày 24/3, một giàn giáo xây dựng tại nhà bà Trần Thị Suốt (SN 1947; trú tại đường Nguyễn Du, khu 3, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã bị sập trong quá trình tháo dỡ.

Khi xảy ra vụ việc có 6 công nhân đang làm việc, 3 người không chạy kịp, bị các thanh giàn giáo va phải khiến một người tử vong, 2 người bị thương.

Vụ tai nạn lao động khiến 3 người thương vong - Ảnh: VietNamNet

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh N.V.Tr ( (SN 1990 trú tại thôn 4); hai người bị thương gồm anh Đ.V.S (SN 1972, trú tại thôn 6) và anh N.V.Th (SN 1980, trú tại thôn 4), cùng ở Hiệp Hoà, thị xã Quảng Yên.

Ngay khi xảy ra vụ việc, các nạn nhân bị thương nhanh chóng được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên cấp cứu; đồng thời gia đình cấp báo cho cơ quan chức năng tiến hành thụ lý, giải quyết.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân xấu số được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. HIện nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Kom Tum: Hai chị em đuối nước tử vong khi theo bố mẹ đi vớt hến Vào chiều ngày 24/3, hai em nhỏ theo cha mẹ đến khu vực đập Đăk Yên ở xã Hòa Bình, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) để vớt hến thì không may bị chết đuối

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-ninh-sap-gian-giao-khien-1-nguoi-tu-vong-2-nguoi-bi-thuong-566395.html