Nguyên nhân trong vụ ô tô lao xuống vực ở Lâm Đồng khiến 2 ông cháu tử vong

Xã hội 24/03/2023 16:37

Vào ngày 24/3, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng bước đầu xác định được nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn ô tô lao xuống vực khiến 2 ông cháu tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ ô tô con lao xuống vực khiến 2 ông cháu tử vong xảy ra trưa 23/3, trên tuyến tránh TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), ngày 24/3, các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường và bước đầu xác định được nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Cơ quan chức năng nhận định, khi xe đang lưu thông hướng từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc, vào cầu Nau Sri thì ông Vinh bị đột quỵ. Sau đó xe mất lái, đi sang bên trái đường và lao xuống vực dẫn đến tai nạn của hai ông cháu.

Nguyên nhân trong vụ ô tô lao xuống vực ở Lâm Đồng khiến 2 ông cháu tử vong - Ảnh 1
Hiện trường ô tô lao xuống vực khiến 2 ông cháu tử nạn - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h trưa 23/3, tại tuyến tránh thành phố Bảo Lộc (tuyến đường tránh QL20), đoạn qua địa bàn xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Thời điểm trên, ông Dương Tấn Vinh (54 tuổi, trú xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) cầm lái xe ô tô hiệu Ford Everest mang BKS 49A-063.64 lưu thông hướng từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc. Trên xe lúc này ông Vinh có chở theo cháu ngoại của mình là P.D.C.N. (4 tuổi).

Khi xe đi tới cầu Nau Sri trên đường tránh TP Bảo Lộc thì bị mất lái, lao sang bên trái đường rồi rơi xuống vực sâu hơn 40m. Vụ tai nạn khiến ông Vinh chết tại chỗ, cháu N. chết trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô biến dạng, hư hỏng hoàn toàn.

Nguyên nhân trong vụ ô tô lao xuống vực ở Lâm Đồng khiến 2 ông cháu tử vong - Ảnh 2
Ô tô rơi xuống vực sâu khoảng 40m - Ảnh: VietNamNet

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP Bảo Lộc khẩn trương có mặt để bảo vệ hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra vụ việc.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Bảo Lộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ ô tô lao xuống vực trên tuyến đường tránh thành phố này. Cần sớm có kết luận điều tra, hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật; đặc biệt, cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Thu giữ gần 600 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thu giữ gần 600 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh có gần 600 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm: Gà đông lạnh, Bò viên, sườn Bò, râu Bạch Tuộc, thịt Heo …

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông Ô tô lao xuống vực ở Lâm Đồng khiến 2 ông cháu tử vong tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 2 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?