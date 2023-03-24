Vào ngày 24/3, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng bước đầu xác định được nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn ô tô lao xuống vực khiến 2 ông cháu tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ ô tô con lao xuống vực khiến 2 ông cháu tử vong xảy ra trưa 23/3, trên tuyến tránh TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), ngày 24/3, các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường và bước đầu xác định được nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Cơ quan chức năng nhận định, khi xe đang lưu thông hướng từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc, vào cầu Nau Sri thì ông Vinh bị đột quỵ. Sau đó xe mất lái, đi sang bên trái đường và lao xuống vực dẫn đến tai nạn của hai ông cháu.

Hiện trường ô tô lao xuống vực khiến 2 ông cháu tử nạn - Ảnh: VTC News Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h trưa 23/3, tại tuyến tránh thành phố Bảo Lộc (tuyến đường tránh QL20), đoạn qua địa bàn xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Thời điểm trên, ông Dương Tấn Vinh (54 tuổi, trú xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) cầm lái xe ô tô hiệu Ford Everest mang BKS 49A-063.64 lưu thông hướng từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc. Trên xe lúc này ông Vinh có chở theo cháu ngoại của mình là P.D.C.N. (4 tuổi).

Khi xe đi tới cầu Nau Sri trên đường tránh TP Bảo Lộc thì bị mất lái, lao sang bên trái đường rồi rơi xuống vực sâu hơn 40m. Vụ tai nạn khiến ông Vinh chết tại chỗ, cháu N. chết trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô biến dạng, hư hỏng hoàn toàn. Ô tô rơi xuống vực sâu khoảng 40m - Ảnh: VietNamNet Nhận tin báo, lực lượng Công an TP Bảo Lộc khẩn trương có mặt để bảo vệ hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra vụ việc. Ngay sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Bảo Lộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ ô tô lao xuống vực trên tuyến đường tránh thành phố này. Cần sớm có kết luận điều tra, hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật; đặc biệt, cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

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