Bộ Giao thông vận tải lên tiếng về tình trạng tiếp viên hàng không xách 'hàng lậu' theo chuyến bay

Xã hội 24/03/2023 07:28

Việc xử lý 4 tiếp viên "xách tay" 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng (bên trong chứa ma túy) từ nước ngoài về Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Lê Anh Tuấn khẳng định sai phạm sẽ phải được xử lý.

Theo thông thông tin từ Zing, về trách nhiệm của Bộ GTVT trong việc xử lý 4 tiếp viên "xách tay" 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng (bên trong chứa ma túy) từ nước ngoài về Việt Nam, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn khẳng định sai phạm sẽ phải được xử lý. Bộ GTVT đã giao trách nhiệm này cho Cục Hàng không.

Dựa vào Thông tư 13/2019, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiêm phối hợp với Tổng cục Hải quan trong việc phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép trên các chuyến bay quốc tế; chỉ đạo việc bố trí thiết bị soi chiếu chung giữa lực lượng kiểm soát an ninh hàng không và hải quan.

Bộ Giao thông vận tải lên tiếng về tình trạng tiếp viên hàng không xách 'hàng lậu' theo chuyến bay - Ảnh 1
Vietnam Airlines đã tạm đình chỉ công tác với 4 tiếp viên mang chất cấm từ Pháp về Việt Nam - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đề cập đến trách nhiệm của hãng hàng không khi để xảy ra vụ việc, ông Lê Anh Tuấn cho biết Vietnam Airlines hiện nay không còn thuộc Bộ GTVT mà thuộc Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

"Các cán bộ, nhân viên và cả tổ chức trong triển khai đều phải thực hiện nghiêm theo pháp luật. Sai phạm phải xử lý. Bộ đã giao Cục Hàng không có chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm và phải kiểm tra kết quả thực hiện theo quy định", thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định.

 

Bên cạnh đó, một lãnh đạo Vụ Vận tải (Bộ GTVT) cho biết, phía Hải quan TP.HCM đến nay chưa thông báo cho Bộ GTVT biết thông tin cụ thể về hành vi của nhóm tiếp viên này nên phía Bộ cũng chưa có cơ sở để báo cáo Ban chỉ đạo 389.

Liên quan đến công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực vận tải, lãnh đạo Vụ Vận tải cho biết thời gian qua Bộ GTVT có những chỉ đạo thường xuyên, tuy nhiên do "lòng tham" nên vẫn có trường hợp vi phạm.

Hiện nay, Vietnam Airlines đã tạm đình chỉ công tác với 4 tiếp viên mang chất cấm từ Pháp về Việt Nam. Sau khi các tiếp viên được cơ quan điều tra trả tự do, hãng chưa thông báo thêm về hướng xử lý tiếp theo.

Bộ Giao thông vận tải lên tiếng về tình trạng tiếp viên hàng không xách 'hàng lậu' theo chuyến bay - Ảnh 2
Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn ma túy ngụy trang trong kem đánh răng - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết ngày 17/3, Chi cục Hải quan TP.HCM đã chuyển giao vụ việc cho cơ quan điều tra Công an TP.HCM.

 

Đến ngày 21/3, căn cứ vào kết quả điều tra, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được đối chiếu các quy định của pháp luật. Qua đó, xác định bốn tiếp viên không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuýp có chứa ma túy. Do đó, chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can, truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Đến ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên” - ông Hà nói và cho hay đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra rõ bản chất của vụ việc, xử lý nghiêm những người liên quan.

Lý giải thêm về việc trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không, ông Hà cho biết muốn khởi tố bị can thì hành vi vi phạm phải đảm bảo bốn yếu tố cấu thành. Trong trường hợp này yếu tố lỗi về mặt chủ quan của tội phạm chưa được chứng minh và quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ không chứng minh được yếu tố này. “Việc điều tra, xử lý một con người phải rất thận trọng và tập hợp đầy đủ cơ sở chứng cứ, họp bàn với đơn vị chức năng” - ông Hà khẳng định và cho biết vụ việc còn trong quá trình điều tra.

Theo ông, đây mới chỉ là bước đầu. Nếu quá trình điều tra phát hiện dấu hiệu, chứng cứ khác mà củng cố được hành vi vi phạm thì cơ quan điều tra vẫn áp dụng biện pháp xử lý chứ không phải đã kết thúc.

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