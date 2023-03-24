Xe tải tông vào nhà dân khiến nhiều người bị thương tại Khánh Hòa

Xã hội 24/03/2023 07:02

Xe tải mang biển số tỉnh Quảng Nam mất lái tông vào nhà dân ở xã Ninh Thọ (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) làm nhiều người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 23/3, lãnh đạo xã UBND xã Ninh Thọ xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông, khiến ít nhất 5 người bị thương phải đi cấp cứu.

Cụ thể, chiếc xe tải biển số 92R-010.51 đang di chuyển trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, phía trước có xe tải mang biển 79R-005.88 chở cấu kiện thép lớn chạy cùng chiều, bất ngờ dừng đột ngột, khiến ống thép rơi xuống đường.

Xe tải mang biển số tỉnh Quảng Nam chạy phía sau đánh lái về bên phải, sau đó đâm vào một chiếc ô tô tải nhỏ đậu ven đường, tiếp tục tông vào quán cà phê có nhiều người ngồi bên trong. Chưa dừng lại, phương tiện này tiếp tục tông sập một nhà dân mới dừng hẳn.

Xe tải tông vào nhà dân khiến nhiều người bị thương tại Khánh Hòa - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Việt
Xe tải tông vào nhà dân khiến nhiều người bị thương tại Khánh Hòa - Ảnh 2
Tại hiện trường, mảnh vỡ từ 3 chiếc xe nằm vương vãi, ống thép nằm ngổn ngang - Ảnh: Báo Dân Trí
Xe tải tông vào nhà dân khiến nhiều người bị thương tại Khánh Hòa - Ảnh 3
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Việt, tại hiện trường, mảnh vỡ từ 3 chiếc xe nằm vương vãi, ống thép nằm ngổn ngang. Xe tải biển số Quảng Nam hư hỏng nặng phần đầu.

Các cơ quan chức năng hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

 

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