Thông tin MỚI trong vụ 31 học sinh bị ngộ độc khi nhận bóng bay từ nhóm người lạ

Xã hội 24/03/2023 07:15

Công an huyện Krông Ana đã xác định được những người liên quan đến việc tặng bong bóng khiến 31 học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Buôn Trấp) nhập viện.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng ngày 24/3, nguồn tin của PLO cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Ana đã xác định được bốn người liên quan đến việc tặng bong bóng khiến 31 học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Buôn Trấp) nhập viện.

Cụ thể, cơ quan điều tra đang giữ hai người có quốc tịch Việt Nam và giấy tờ tùy thân của hai người nước ngoài để phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk xác minh, làm rõ. Phía Công an huyện Krông Ana hiện vẫn chưa cung cấp danh tính của những người này.

Thông tin MỚI trong vụ 31 học sinh bị ngộ độc khi nhận bóng bay từ nhóm người lạ - Ảnh 1
Hiện chỉ còn 3 em tiếp tục điều trị - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào chiều 22/3, có 31 học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Buôn Trấp) bị nghi ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ 4 người lạ trước cổng trường. Trong đó, có 18 em phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, 13 em theo dõi tại nhà.

Khi nhập viện, các em có những dấu hiệu như đau đầu, buồn nôn, khó thở, đau bụng, chóng mặt; trong đó có 6 em phải chỉ định thở oxy và can thiệp thuốc. Sau một ngày vào viện, sức khỏe các em đã ổn định, được chỉ định xuất viện trong chiều 23 và sáng 24/3, chỉ còn 3 em tiếp tục điều trị.

Thông tin MỚI trong vụ 31 học sinh bị ngộ độc khi nhận bóng bay từ nhóm người lạ - Ảnh 2
Các em học sinh phải nhập viện sau khi nhận bóng bay từ nhóm người lạ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

 

Theo lời kể của các em, khi nhận bóng bay từ người lạ, trên bóng có chất màu trắng. Ngành y tế tiến hành làm xét nghiệm, kết quả âm tính với các chất ma túy. Đến thời điểm này, nguyên nhân gây các biểu hiện ngộ độc chưa xác định được. Có em nhập viện kể rằng nhóm người phát bóng bay giao tiếp bằng tiếng Anh. Khi cầm bóng vào lớp, các em cầm bóng lên ngửi thì thấy rất chóng mặt, buồn nôn.

Bà Đặng Thị Thơ - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Tự Trọng, cho hay sự việc là hồi chuông cảnh báo đến tất cả học sinh, phụ huynh, nhà trường và toàn xã hội về các nguy cơ tiềm ẩn gây hại đến học sinh ở ngoài trường học.

Một số phụ huynh có con em nhập viện cũng bày tỏ lo lắng và mong muốn trường sẽ có sự giám sát chặt hơn về việc xuất hiện của những người lạ mặt quanh khu vực trường học.

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