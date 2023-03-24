Kom Tum: Hai chị em đuối nước tử vong khi theo bố mẹ đi vớt hến

Xã hội 24/03/2023 19:22

Vào chiều ngày 24/3, hai em nhỏ theo cha mẹ đến khu vực đập Đăk Yên ở xã Hòa Bình, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) để vớt hến thì không may bị chết đuối

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 24/3, một lãnh đạo UBND xã Hòa Bình (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 người tử vong. 

Danh tính nạn nhân được xác định là hai chị em cháu Th.Tr. (12 tuổi) và Th.T. (10 tuổi, cùng trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum).

Kom Tum: Hai chị em đuối nước tử vong khi theo bố mẹ đi vớt hến - Ảnh 1
Công an tỉnh Kon Tum huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo vị lãnh đạo này, vụ đuối nước xảy ra vào 13h30 phút ngày 24/3. Tại thời điểm trên, hai cháu Tr. và T. theo bố mệ đi vớt hến tại khu vực đập Đăk Yên (thuộc thôn 1, xã Hòa Bình, TP.Kon Tum).

Trong quá trình đi bắt hến cùng ba mẹ, 2 cháu không may trượt chân xuống vùng nước sâu và bị đuối nước. Sau đó, UBND xã Hòa Bình đã thông báo cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ  - Công an tỉnh Kon Tum.

Kom Tum: Hai chị em đuối nước tử vong khi theo bố mẹ đi vớt hến - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai cháu Tr. và T. - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Hòa Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kon Tum huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

 

Đến 15 giờ cùng ngày, thi thể hai cháu nhỏ đã được tìm thấy. Hiện tại, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự đồng thời điều tra, làm rõ vụ việc.

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