Vào chiều 24/3, trực ban tác chiến BĐBP tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin từ bà Đoàn Thị Nga trình báo 10 ngày qua, gia đình bà không liên lạc được với con trai khi đi biển.

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào lúc 17g15 chiều 24/3, trực ban tác chiến BĐBP tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin từ bà Đoàn Thị Nga trình báo 10 ngày qua, gia đình bà không liên lạc được với con trai khi đi biển.

Bà Nga cho biết, con trai là em Nguyễn Nghĩa (16 tuổi) ngụ thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) là lao động trên tàu BT-92633Ts do ông Mai Thành Nhân làm chủ phương tiện. Lần cuối Nghĩa có gọi về cho bà là ngày 14/3. Đến hôm sau 15/3, bà Nga nhận thông tin từ một người xưng tên là Nguyễn Duy Cường cho biết đang đi cùng tàu với Nghĩa.

Cũng thông tin từ Nguyễn Duy Cường thì em Nghĩa và một người khác tên là Dương(chưa rõ họ và quê quán) đã bị rớt xuống biển mất tích ở vùng biển Thổ Chu, Kiên Giang.

Ngoài ra, Nguyễn Duy Cường cũng nhắn tin cho gia đình biết tàu BT-92633Ts ra khơi ngày 28/2 tại Sông Đốc, Cà Mau. Hiện số điện thoại của ông Mai Thành Nhân, chủ tàu cá nói trên cũng không liên lạc được.

Em Nguyễn Nghĩa mất tích bí ẩn - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngay sau khi nhận được thông tin từ bà Nga, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang, Bến Tre chỉ đạo các đồn biên phòng xác minh, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Sáng 25/3, bà Đoàn Thị Nga cho biết chồng bà đã đón xe vào Kiên Giang tìm con trai. Theo bà Nga, trước đó Nghĩa đi phụ xe khách.

Đến ngày 24/2 bất ngờ Nghĩa báo tin cho gia đình biết, chủ xe khách đã cho Nghĩa nghỉ phép và đưa xuống Cà Mau đi biển khoảng nửa tháng sẽ vào bờ. Tuy nhiên khi bà Nga liên lạc với chủ xe thì người này cho rằng Nghĩa đã tự ý nghỉ việc và đi đâu không rõ.

Nhiều người nhận định việc mất tích của Nghĩa có nhiều bí ẩn nên được Bộ đội Biên phòng Bình Thuận tiếp nhận, tìm kiếm.

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