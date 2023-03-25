Chiều 25/3, ông Bùi Đình Lâm, Chủ tịch UBND xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm hai học sinh lớp 7 mất tích khi đang tắm biển.

Theo thông tin từ Vietnam+, vào chiều 25/3, ông Bùi Đình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết địa phương đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm hai học sinh lớp 7 mất tích khi đang tắm biển.

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, nhóm học sinh lớp 7, trú ở xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh rủ nhau xuống biển xã Thạch Hải để tắm.

Người nhà nạn nhân đau đớn nhận tin dữ - Ảnh: VietNamNet

Lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm tung tích 2 em - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Theo thông tin từ VietnamNet, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Thạch Hải đã huy động lực lượng phối hợp với người dân đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một em, 2 em còn lại đến nay vẫn chưa tìm thấy. Ngành chức năng đang tiến hành xác định danh tính 3 em. Chính quyền xã Thạch Hải đang nỗ lực tìm kiếm các học sinh bị mất tích nói trên.

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