Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đang tiến hành điều tra nghi án một học sinh tiểu học bị dâm ô tại nhà giáo viên ở P.Mỹ Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 25/3, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã triệu tập người đàn ông là chồng của nữ giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn để làm rõ hành vi dâm ô đối với nữ sinh lớp 5.

Cụ thể, do cha mẹ bận việc, sau mỗi ca học buổi sáng, em T., học sinh lớp 5 một trường tiểu học trên địa bàn phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, thường được gửi đến nhà cô giáo chủ nhiệm nghỉ lại đến chiều.

Cuối giờ sáng 17/3, sau khi tan học, T. cùng 5 học sinh khác được giáo viên chủ nhiệm đưa về nhà cho ăn uống. Do bị nghẹt mũi nên sau khi cho các em ăn trưa xong, cô giáo ngủ riêng một phòng, 6 học sinh ngủ riêng một phòng máy lạnh cùng ông T.H.Đ - chồng cô. Trong khi ngủ trưa, ông Đ. đến gần T. và có những hành vi dâm ô đối với em. Một lúc sau, T. tỉnh dậy, kêu la thì ông Đ. mới dừng lại.

Tối cùng ngày, T. kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ biết. Mẹ em đã trình báo toàn bộ sự việc lên công an.

Nữ sinh lớp 5 một trường tiểu học ở phường Đài Sơn bị chồng cô giáo dâm ô - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã trưng cầu giám định pháp y và phát hiện có dấu hiệu tác động đến cơ thể của bé T.

Sau khi thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã triệu tập ông T.H.Đ lên làm việc. Bước đầu, ông Đ. Khai nhận toàn bộ hành vi dâm ô nêu trên.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để làm rõ dấu hiệu phạm tội dâm ô người dưới 16 tuổi của ông Đ.

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