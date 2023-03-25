Cháy trạm bán vé qua cầu Thê Húc trên hồ Hoàn Kiếm, nhiều du khách hoảng sợ

Xã hội 25/03/2023 19:02

Trạm bán vé qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn trên hồ Hoàn Kiếm (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào chiều ngày 25/3, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa dập tắt đám cháy xảy ra tại trạm bán vé qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn.

 

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 25/3, người dân đi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm phát hiện lửa kèm khói bốc lên dữ dội từ trạm bán vé gần cầu Thê Húc. Đây là trạm bán vé cho khách qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn tham quan.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàn Kiếm huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa. Chỉ hơn 1 phút tiếp cận, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy.

Cháy trạm bán vé qua cầu Thê Húc trên hồ Hoàn Kiếm, nhiều du khách hoảng sợ - Ảnh 1
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: Zing
Cháy trạm bán vé qua cầu Thê Húc trên hồ Hoàn Kiếm, nhiều du khách hoảng sợ - Ảnh 2
Chỉ hơn 1 phút tiếp cận, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Theo thông tin từ Zing, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàn Kiếm, trạm bán vé rộng khoảng 1m2, nằm tách biệt với cầu Thê Húc. Do vậy, may mắn vụ cháy không gây ảnh hưởng đến cây cầu hay kiến trúc của đền Ngọc Sơn.

Thời điểm xảy ra vụ cháy không có người bên trong, do vậy không ghi nhận thương vong; tuy nhiên đồ đạc bên trong trạm bán vé bị thiêu rụi.

Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàn Kiếm cho hay, đơn vị điều tra đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy, chưa thể xác định chập điện hay do có người hút thuốc lá.

 

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