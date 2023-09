Trạm bán vé qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn trên hồ Hoàn Kiếm (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào chiều ngày 25/3, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa dập tắt đám cháy xảy ra tại trạm bán vé qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 25/3, người dân đi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm phát hiện lửa kèm khói bốc lên dữ dội từ trạm bán vé gần cầu Thê Húc. Đây là trạm bán vé cho khách qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn tham quan.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàn Kiếm huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa. Chỉ hơn 1 phút tiếp cận, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: Zing

Chỉ hơn 1 phút tiếp cận, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ Zing, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàn Kiếm, trạm bán vé rộng khoảng 1m2, nằm tách biệt với cầu Thê Húc. Do vậy, may mắn vụ cháy không gây ảnh hưởng đến cây cầu hay kiến trúc của đền Ngọc Sơn.

Thời điểm xảy ra vụ cháy không có người bên trong, do vậy không ghi nhận thương vong; tuy nhiên đồ đạc bên trong trạm bán vé bị thiêu rụi.

Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàn Kiếm cho hay, đơn vị điều tra đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy, chưa thể xác định chập điện hay do có người hút thuốc lá.

Phẫn nộ nữ sinh lớp 5 bị chồng của cô giáo chủ nhiệm cưỡng bức Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đang tiến hành điều tra nghi án một học sinh tiểu học bị dâm ô tại nhà giáo viên ở P.Mỹ Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-tram-ban-ve-qua-cau-the-huc-tren-ho-hoan-kiem-nhieu-du-khach-hoang-so-566489.html