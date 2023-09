Vào ngày 25/3, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành dẫn giải bà H Mĩm Niê (SN 1969) về lại nhà ở xã Ea Tul, huyện Cư M’gar để thực nghiệm điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là Y Khai Niê (SN 1996, con ruột của H Mĩm Niê).

Thro thông tin từ báo Công an nhân dân, Công an tỉnh Đắk Lắk dẫn giải bà H’Mĩm Niê (sinh năm 1969) về nhà để thực nghiệm hiện trường quá trình dùng búa đánh chết con trai.

Cụ thể, sáng 5/3, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về việc anh Y Khai Niê (27 tuổi, ngụ xã Ea Tul) tử vong tại phòng ngủ, không rõ nguyên nhân. Công an sau đó xác định nghi phạm là bà H’Mĩm Niê (mẹ ruột nạn nhân). 2 ngày sau khi vụ việc xảy ra, bà H’Mĩm Niê đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi giết con ruột.

Bà H’Mĩm Niê khai con trai rất ham chơi, nhiều lần xin tiền mẹ và các thành viên trong gia đình để đi nhậu. Không được đáp ứng, nạn nhân phá đồ đạc trong nhà, đánh đập và dọa giết các thành viên trong gia đình.

Bà H Mĩm Niê đang diễn lại cảnh sát hại con trai - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 2h ngày 5/3, sau khi nhậu về, anh Y Khai Niê xin mẹ 5 triệu đồng để đi ăn chơi nhưng bà H’Mĩm Niê trả lời không có và bị con trai chửi bới rồi đe dọa sẽ giết chết.

Không thấy mẹ nói gì, anh Y Khai Niê về phòng nằm ngủ. Do nhiều lần con trai xin tiền, bán xe máy của gia đình để tiêu xài, thường xuyên đe dọa giết nên bà H’Mĩm Niê nảy sinh ý định giết con.

Sau đó, bà H’Mĩm Niê đi lấy búa đinh đi sang phòng con trai. Đứng nhìn con ngủ một lúc rồi bật khóc, bà H’Mĩm Niê đã dùng búa đánh khiến anh Y Khai Niê tử vong tại chỗ.

Nạn nhân trong vụ án nghiện rượu gần 10 năm nay, thường xuyên xin tiền, đánh đập cha mẹ và người thân. Y Khai Niê từng đánh chị gái đang mang thai khi không được cho tiền.

