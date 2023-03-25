Ngày 25/3, Công an tỉnh Bình Phước đã thông tin bước đầu nguyên nhân vụ xe ô tô camry bốc cháy khiến tài xế tử vong.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 25/3, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã xác định nguyên nhân vụ xe Toyota Camry phát nổ, bốc cháy khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn TP Đồng Xoài.

qua điều tra cảnh sát xác định nguyên nhân ban đầu là mâu thuẫn tình cảm, tài xế điều khiển ôtô, mang theo xăng đến gần nhà người tình rồi đốt cháy, tự tử trong xe. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Nạn nhận là ông Đ.N.P. (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo tìm hiểu, Ph. có tình cảm với một người phụ nữ đã có chồng con. Rạng sáng 24/3, Ph. điều khiển ô tô Camry đến gần nhà chị này ở đường Nguyễn Thị Định (phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) rồi tự đổ xăng đốt xe. Vụ việc được camera an ninh ghi lạị.

Chiếc Camry bốc cháy dữ dội - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ vov, VÀO khoảng 1h sáng 24/3, người dân sống bên đường Nguyễn Thị Định ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nghe tiếng nổ nên chạy ra xem. Trên lề đường, người dân thấy chiếc xe ô tô hiệu Camry, biển số TP.HCM đang bốc cháy dữ dội từ bên trong, tài xế bất động ở ghế lái.

Người dân đã sử dụng các vòi nước dập lửa và cạy cửa giải cứu tài xế ra ngoài nhưng bất thành.

Sau đó, lực lượng chức năng đã đến dập lửa, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hà Tĩnh: 3 em học sinh đuối nước khi tắm biển, mới tìm thấy 1 thi thể Chiều 25/3, ông Bùi Đình Lâm, Chủ tịch UBND xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm hai học sinh lớp 7 mất tích khi đang tắm biển.

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