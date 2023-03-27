Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 trẻ nhỏ dưới hồ chứa nước tưới cà phê ở Đắk Nông

Xã hội 27/03/2023 08:11

Sau khi đi làm về, người nhà đi tìm con trẻ và bàng hoàng phát hiện hai cháu tử vong trong hồ chứa nước tưới cà phê.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào ngày 26/3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nâm N'Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm hai cháu nhỏ tử vong.

Khoảng 16 giờ ngày 26/3, người dân phát hiện hai cháu nhỏ bị đuối nước trong một ao nước tại thôn Nam Thanh, xã Nâm N'Đir.

Nạn nhân là em H.G.V. (6 tuổi) và H.T. T.T. (10 tuổi), cùng trú tại thôn Nam Thanh, Nâm N'Đir.

Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 trẻ nhỏ dưới hồ chứa nước tưới cà phê ở Đắk Nông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Dân Việt, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời nắng nóng, các cháu rủ nhau ra ao tắm, do ao sâu nên đuối nước dẫn đến tử vong.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể hai cháu được tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Chính quyền địa phương đã tới động viên, chia buồn, cùng gia đình tổ chức lo hậu sự cho 2 cháu.

Đắk Nông đang vào cao điểm mùa khô, thời tiết nắng nóng. Ngành chức năng khuyến cáo các gia đình ở các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa cần cẩn trọng với tai nạn đuối nước trẻ em tại các ao hồ, sông suối.

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Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lý Mùi Chài (ở xã Thành Công, huyện Nguyên Bình) về hành vi mua bán người.

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