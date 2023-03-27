Chiều 26/3, Công an huyện Hóc Môn cùng Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan đã tạm giữ để điều tra Lê Văn Bậm (44 tuổi) và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Trong đó, Nguyên là mẹ ruột của bé trai bị bạo hành nghi ép hút ma tuý, Bậm là người đàn ông xuất hiện trong clip.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, người tình của mẹ có những cái hành vi không chuẩn mực, thậm chí là xâm hại, gây tổn thương tới những đứa trẻ. Đáng nói, trong nhiều vụ việc xuất hiện bóng dáng của người mẹ tiếp tay cho tội ác hoặc biết nhưng không bảo vệ con.

Về góc độ này, Thạc sĩ Lê Thị Minh Hoa nhấn mạnh, bậc làm cha, làm mẹ cần xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình với con trẻ cho đến khi trưởng thành. Dù là cha mẹ có vấn đề gì thì đứa trẻ vẫn phải được sống trọn vẹn trong tình yêu thương và sự chăm sóc của cha mẹ. Không thể vì mâu thuẫn của cha mẹ mà đối xử không tốt với con.

Đặc biệt là vai trò của người mẹ. Những người mẹ tiếp tay cho tội ác cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải bị lên án. Xã hội cũng cần truyền thông kiến thức tới bậc làm cha, làm mẹ để họ biết được gia đình là cái nôi hình thành nhân cách, là trường học đầu tiên của trẻ. Trong đó, người mẹ là người thầy đầu tiên. Cho nên, người mẹ cần có vai trò rất lớn trong quá trình nuôi dưỡng trẻ trưởng thành.

"Người xưa có câu "hổ dữ không ăn thịt con", cho nên người mẹ phải thấy được vai trò của mình trong sự phát triển của đứa trẻ", bà Hoa nhấn mạnh.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho biết, Chi hội sẽ có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Bà Nữ nhận định, thông qua hình ảnh ban đầu được đăng tải, có thể thấy bé trai đang sống trong môi trường quá nguy hiểm. Hội Bảo vệ trẻ em sẽ có văn bản, công văn, phiếu cử luật sư để tham gia tư vấn, hỗ trợ bảo vệ và giúp bé trở về môi trường an lành.

Nữ luật sư nhấn mạnh, trong vụ việc này, ngoài xem xét "tội" của người đàn ông trong clip thì người mẹ phải chịu trách nhiệm khi để cho người khác xâm phạm tới sức khỏe con mình.