Vụ bé trai 3 tuổi nghi bị cha dượng ép hút ma túy: Trách nhiệm của người mẹ ra sao?

Xã hội 27/03/2023 10:43

Qua vụ bé trai bị dọa dẫm, nghi cho hút ma túy ở TPHCM, nhiều người lên án vai trò của người mẹ khi để con rơi vào tình cảnh trên.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ một số hình ảnh, video clip ghi lại cảnh một bé trai ở TP.HCM bị bạo hành, cho hút ma túy đá. Video ghi lại hình ảnh một bé trai mặc tã đang ngậm ống hút gắn với một chiếc bình, bên cạnh đó là có người lớn đang châm tẩu.

Ngoài ra là một số hình ảnh, video clip như bé trai bị trói tay bằng băng keo, hình ảnh một người đàn ông mặc quần ngắn trên người có các hình xăm.

Ngay sau đó, người cha ruột của bé trai đã làm việc với công an. Anh cho biết đã ly hôn vợ. Sau đó, người vợ đã mang các con đi và sống chung với người đàn ông trong clip.

Sự việc diễn ra dưới sự chứng kiến của mẹ ruột đã lan truyền chóng mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội, gây ra phẫn nộ. 

Chiều 26/3, Công an huyện Hóc Môn cùng Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan đã tạm giữ để điều tra Lê Văn Bậm (44 tuổi) và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Trong đó, Nguyên là mẹ ruột của bé trai bị bạo hành nghi ép hút ma tuý, Bậm là người đàn ông xuất hiện trong clip.

Vụ bé trai 3 tuổi nghi bị cha dượng ép hút ma túy: Trách nhiệm của người mẹ ra sao? - Ảnh 1
Hình ảnh bé trai bị nghi cho hút ma túy ở TPHCM - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân Trí, người tình của mẹ có những cái hành vi không chuẩn mực, thậm chí là xâm hại, gây tổn thương tới những đứa trẻ. Đáng nói, trong nhiều vụ việc xuất hiện bóng dáng của người mẹ tiếp tay cho tội ác hoặc biết nhưng không bảo vệ con.

Về góc độ này, Thạc sĩ Lê Thị Minh Hoa nhấn mạnh, bậc làm cha, làm mẹ cần xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình với con trẻ cho đến khi trưởng thành. Dù là cha mẹ có vấn đề gì thì đứa trẻ vẫn phải được sống trọn vẹn trong tình yêu thương và sự chăm sóc của cha mẹ. Không thể vì mâu thuẫn của cha mẹ mà đối xử không tốt với con.

Đặc biệt là vai trò của người mẹ. Những người mẹ tiếp tay cho tội ác cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải bị lên án. Xã hội cũng cần truyền thông kiến thức tới bậc làm cha, làm mẹ để họ biết được gia đình là cái nôi hình thành nhân cách, là trường học đầu tiên của trẻ. Trong đó, người mẹ là người thầy đầu tiên. Cho nên, người mẹ cần có vai trò rất lớn trong quá trình nuôi dưỡng trẻ trưởng thành.

"Người xưa có câu "hổ dữ không ăn thịt con", cho nên người mẹ phải thấy được vai trò của mình trong sự phát triển của đứa trẻ", bà Hoa nhấn mạnh.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho biết, Chi hội sẽ có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Bà Nữ nhận định, thông qua hình ảnh ban đầu được đăng tải, có thể thấy bé trai đang sống trong môi trường quá nguy hiểm. Hội Bảo vệ trẻ em sẽ có văn bản, công văn, phiếu cử luật sư để tham gia tư vấn, hỗ trợ bảo vệ và giúp bé trở về môi trường an lành.

Nữ luật sư nhấn mạnh, trong vụ việc này, ngoài xem xét "tội" của người đàn ông trong clip thì người mẹ phải chịu trách nhiệm khi để cho người khác xâm phạm tới sức khỏe con mình.

Xe cứu thương chở thi thể 'biến dạng' sau cú tông với xe buýt

Xe cứu thương chở thi thể 'biến dạng' sau cú tông với xe buýt

Một chiếc xe cứu thương chở quan tài từ miền Nam ra một tỉnh miền Trung bất ngờ va chạm với một chiếc xe buýt chạy cùng chiều.

Xem thêm
Từ khóa:   Bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy tin moi tin 24h tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 59 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?