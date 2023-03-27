Xe cứu thương chở thi thể 'biến dạng' sau cú tông với xe buýt

Xã hội 27/03/2023 10:23

Một chiếc xe cứu thương chở quan tài từ miền Nam ra một tỉnh miền Trung bất ngờ va chạm với một chiếc xe buýt chạy cùng chiều.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào sáng ngày 27/3,Đội tuần tra kiểm soát 6-1 (thuộc Phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh) cho hay tại xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe cứu thương và xe buýt.

Theo đó, khoảng 5h10 sáng cùng ngày, xe cứu thương mang BKS 53B - 247.13 do tài xế Dương Minh Phúc (26 tuổi, ngụ tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, khi lưu thông đến km553+900 quốc lộ 1 (đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) đã đâm vào phía sau chiếc xe buýt mang BKS 38B - 006.89 chạy cùng chiều.

Vụ va chạm mạnh khiến đầu xe cứu thương biến dạng, người ngồi bên ghế phụ xe cứu thương bị thương. Chiếc xe buýt chỉ bị hư hỏng nhẹ ở phần đuôi.

Nhận được tin báo, các cán bộ Đội tuần tra kiểm soát 6/1 nhanh chóng đến ghi nhận hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra vụ tai nạn.

Xe cứu thương chở thi thể 'biến dạng' sau cú tông với xe buýt - Ảnh 1
Khi tai nạn xảy ra, người này ngồi cạnh tài xế trong cabin và bị thương nặng ở chân - Ảnh: Báo Dân Trí
Xe cứu thương chở thi thể 'biến dạng' sau cú tông với xe buýt - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân Trí, bước đầu nguyên nhân được xác định do tài xế xe cứu thương thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn nên xảy ra vụ va chạm.

Được biết, xe cứu thương chở theo chiếc quan tài có một thi thể từ tỉnh Tiền Giang về tỉnh Nghệ An. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT huy động một xe cứu thương khác đến hiện trường để tiếp tục chở thi thể này về quê.

Hai chiếc xe xảy ra va chạm được đưa về trụ sở công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

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